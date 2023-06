México vs Honduras: narración de Martinoli venció en rating a “Los Maestros” de TUDN

La narración de Martinoli venció a la de TUDN en el México vs Honduras (Instagram/ @cmartinolimx)

Arrancó la Copa Oro y el debut de Jaime Lozano con la selección mexicana dejó un buen sabor de boca para la afición, ya que el Tri derrotó 4 - 0 a su similar de Honduras. El estreno del Jimmy como entrenador del equipo azteca fue seguido por miles de fanáticos a través de la señal de televisión, porque nuevamente TUDN y TV Azteca se discutieron el rating del público.

En esta ocasión la cobertura de Christian Martinoli, Luis Doctor García, Jorge Campos y David Medrano superó a la de Ricardo La Volpe, Ricardo Peláez y Andrés Vaca. Pese a que la televisora de TUDN apostó por su formato que usó para la cobertura del Mundial de Qatar 2022, Azteca Deportes arrasó con la preferencia de la afición.

La versión de Los Maestros para Copa Oro no logró despegar en el primer partido del equipo azteca, por lo que el estilo narrativo de Martinoli fue el preferido de la audiencia. Fue a través de redes sociales que Azteca 7 presumió que venció a Canal 5 en la transmisión del debut del equipo azteca.

TV Azteca venció en rating a TUDN en el México vs Honduras (Twitter/ @AztecaSiete)

De acuerdo con la información que compartió, la cobertura de la televisora del Ajusco venció con 21% puntos en rating en la preferencia de los aficiones a comparación de la narración de TUDN, según información que recabaron de Nielsen IBOPE México —consultoría dedicada a estudiar el nivel de preferencia de las audiencias—.

En el arranque de la Copa Oro, la afición se inclinó por el estilo narrativo y cómico del Deus Martinoli junto con todo su equipo de colaboradores, quienes suelen aportar diferentes observaciones elocuentes del desempeño del equipo nacional.

Tal información fue replicada por el Doctor García, en su perfil oficial de Twitter presumió del logro que tuvieron el pasado domingo 25 de junio ya que redactó un breve mensaje “Dicen, digo!!!”, en alusión al rating que obtuvieron en el primer juego del combinado azteca.

México goleó 4 - 0 a Honduras en su debut de Copa Oro (USA TODAY/Maria Lysaker)

Cabe apuntar que el público sintonizó Azteca Deportes pese a que no contó con uno de sus comentaristas estelares para juegos de la selección mexicana, se trató de Luis Roberto Alves Zague. El exfutbolista tuvo una intervención quirúrgica el pasado 21 de junio, por lo que no se recuperó para participar en la cobertura del México vs Honduras.

Una de las estrategias de TUDN para competirle a TV Azteca durante la Copa Oro fue el de imitar su estilo de Los Maestros para analizar al conjunto nacional, por lo que dejaron fuera a Oswaldo Sánchez, analista y exportero que había tenido participación en algunas coberturas, pero a pesar de que complacieron a la audiencia, no lograron repuntar en el rating.

Martinoli y el Doctor García se burlaron de Henry Martín en el México vs Honduras

Parte de los comentarios que soltó el analista deportivo a lo largo del juego, uno de ellos fue dirigido al desempeño de Henry Martín. A pesar de que Jimmy lo alineó en el once titular, durante su actividad en la cancha no realizó jugadas de relevancia, así que su actividad pasó inadvertida.

La afición siguió en vivo el debut de Jaime Lozano con el Tri (Twitter/@miseleccionmx)

Pero, en la Liga MX fue condecorado con el Balón de Oro a mejor goleador, mejor delantero y jugador de la temporada, dato que Don Deivid presumió en la narración, así que el panel de analistas no desaprovechó la oportunidad para mofarse de ese premio.

“¡Viva la Concacaf, Doctor!”, expresó Jorge Campos, pero Luis García no pudo arremeter contra ese hecho ya que reconoció que a él le regalaron dos premios. “Como queda uno campeón de goleo, la elección es rápida, el mejor, o sea, no analicemos más. Por supuesto que no es el mejor jugador de la liga Henry Martín”, sentenció.

Fue por ello que Martinoli aprovechó esa información para burlarse de una jugada del delantero del América. Cuando salió al ataque con Luis Chávez expresó “Chávez viene con el mejor jugador de la liga mexicana”, situación que causó burlas pues la acción no trascendió.