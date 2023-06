Zague está hospitalizado y esto es lo que se sabe

El comentarista deportivo fue intervenido quirúrgicamente tras la Liga de Naciones de la Concacaf (Instagram/lrzague)

Después de haber participado en la crónica del partido de la selección mexicana en contra del combinado nacional de Panamá por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf, Luis Roberto Alves Zague fue hospitalizado. El comentarista dio a conocer la noticia en sus redes sociales, donde subió una imagen desde el nosocomio donde se encuentra internado.

Por medio de su cuenta verificada de Instagram, el exdelantero de las Águilas del América envió un mensaje de agradecimiento a las personas que han estado al pendiente de su procedimiento. Aunque no aclaró de qué se trató, dio a conocer que fue una cirugía inevitable y que se encuentra en la etapa de recuperación de manera estable.

“Banda bella, hermosa y querida. Muchísimas gracias por todas, todas las buenas vibras, oraciones, bendiciones dirigidas hacia mi persona y enviadas por ustedes. Ni hablar de mi familia, mis compañeros de trabajo y amistades muy queridas por estar pendientes de la intervención quirúrgica que fui objeto el día de hoy. Se trató, se intentó, pero fue inevitable, no había de otra”, escribió en su perfil de Instagram.

Zague comunicó la noticia en sus redes sociales (Instagram/lrzague)

De igual forma, agradeció a los doctores que encaminaron el proceso quirúrgico, pues aclaró que: “Todo salió perfecto. Todo muy bien una vez más, Muchísimas gracias” en las últimas líneas de la publicación.

En la imagen que dio a conocer se le observó recostado sobre una cama, vestido con una bata de hospitalización mientras degustaba los alimentos que le proporcionaron en las instalaciones del nosocomio. De igual forma, denotó un semblante sonriente después de haber abandonado el quirófano, pero no aclaró cuándo podría ser dado de alta.

Días antes de la cirugía, Christian Martinoli realizó una transmisión en vivo por medio de sus redes sociales donde habló acerca de la afección de salud de su compañero de micrófono. Tampoco aclaró cuál fue el mal que lo aquejó, pero declaró que:

“Me dijo que está tenso porque desde hace dos meses que no come, que no hace ejercicio. Parece que en temas de amor no está ‘jogando’ nada y parece que está desequilibrado; se está descompensando como el Diego, no está bien”, expresó en sus redes sociales.

No se dio a conocer si Zague participará en la crónica de los partidos de la Copa Oro (Instagram/ @cmartinolimx)

Cabe mencionar que el próximo domingo 25 de junio será el debut de la selección mexicana de futbol en la Copa Oro. Como parte del partido inaugural del grupo B, los dirigidos por Jaime Lozano se presentarán ante el combinado de Honduras en punto de las 18:00 horas del centro de México.

El siguiente compromiso del tricolor será contra Haití el jueves 29 de junio en punto de las 20:00 horas, mientras que cerrarán su participación en contra de la selección nacional de Qatar a las 19:00 horas.

El equipo de Azteca Deportes confirmó su participación en la crónica de los partidos de México en toda la fase de grupos y, en caso de clasificar a la ronda de eliminación directa, también podrían llevar la crónica a los hogares de México. No obstante, no confirmaron si Zague podrá participar en la narración de los encuentros desde el inicio o si se incorporará en las jornadas posteriores al debut del tricolor.

Diego Cocca fue cesado de la selección mexicana y Zague respaldó la decisión (Arte: Jesús Aviles)

Hasta el momento, ninguno de sus compañeros del micrófono como Christian Martinoli, Luis García, David Medrano, Jorge Campos o Carlos Guerrero han emitido mensajes dedicados al brasileño naturalizado mexicano en las redes sociales. De igual forma, no brindaron detalles acerca de cuándo podría abandonar el hospital donde se encuentra en la actualidad.

Zague respaldó el despido de Diego Cocca

Antes de someterse al proceso quirúrgico, y al enterarse del cese de Diego Cocca como director técnico de la selección mexicana, el comentarista deportivo se pronunció al respecto. En ese sentido, declaró que:

“Fue acertada la decisión de la Federación en este momento y tal vez ahora abrir paso a un director técnico mexicano”, en su cuenta verificada de Twitter @LRZague.