AMLO aseguró que Claudio X. González elegirá al candidato opositor para 2024: “Es pura faramalla”

El presidente López Obrador recordó cómo fue el actuar de las “élites” en las elecciones de 2006, 2012 y en 2018, y aseguró que el empresario Claudio X. González será quien defina al aspirante presidencial de oposición.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo menos el mecanismo de la oposición para elegir a su candidato a la Presidencia de la República y aeguró que el proceso es “pura faramalla”, pues será el empresario Claudio X. González quien elegirá el al aspirante del bloque Va por México.

Te puede interesar: López Obrador anuncia “fiesta” en el Zócalo por quinto aniversario del triunfo de la 4T

Fue durante su mañanera de este lunes que el presidente López Obrador habló sobre cómo se comportaban los gobiernos anteriores frente a las elecciones presidenciales. Primero, señaló que quienes mandaba era una élite económica y política.

Desde su perspectiva, esta élite estaba “mandaba” en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, el Legislativo, así como en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Te puede interesar: AMLO minimizó agresiones a comunidades zapatistas en Chiapas: “no es un asunto extendido ni grave”

El presidente acusó que desde las elecciones de 2006 la élite se puso de acuerdo para no respetar la voluntad del pueblo y se impuso al expresidente Felipoe Calderón.

El presidente López Obrador narró cómo fue la operación de las "élites" en las elecciones de 2006, 2012 y 2018. (Presidencia)

Incluso llegó a mencionar que en el año 2012 cuando contendió por segunda ocasión, el PAN brindó su apoyo al expresidente Enrique Peña Nieto; mientras que en el año 2018, se planteó la posibilidad de que el PRI, con su candidato José Antonio Meade, declinara a favor del panista Ricardo Anaya.

Te puede interesar: AMLO dijo que de no haber llegado al poder ya no existiría la CFE: “Ya supérame”

Abundó que en 2006 se realizó una reunión con quien en aquel momento dirigió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) una organización que aglomera a las distintas cámaras empresariales del país, que es Claudio X. González.

Dijo que ahora la situación no es muy distinta, pues en aquel momento se impulsó “todo el aparato” para cometer un fraude que llevó a un gobierno que provocó una guerra.

López Obrador recordó que incluso en aquel entonces el mismo expresidente Vicente Fox usó la residencia oficial de Los Pinos como una casa de campaña, en la que recibió secretarios de Estado que tenían repartidas operaciones en los estados.

El empresario fue señalado por el presidente de ser el eje de la oposición. (Twitter/@ClaudioXGG)

No obstante, recordó que en 2018 no lograron ponerse de acuerdo y el expresidente Peña Nieto no intervino. Pero advirtió que ahora, la cúpula ha regresado y aunque no está Claudio X. González Laporte, será su hijo Claudio X. González Guajardo quien elegirá al próximo candidato de oposición.

“Ya no está Claudio X. González papá, ahora el jefe es Clauido X. hijo, ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura faramalla, se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando”, dijo el presidente López Obrador.

El presidnete López Obrador aseguró que en unos días podrá decir “por adelantado” quién será el candidato del bloque opositor. Afirmó que será en dos o tres días cuando dará a conocer quién será el aspurante y se dijo seguro de que no se equivocaría.

López Obrador señaló que Claudio X. González decidirá al próximo candidato de la oposición (Cuartoscuro)

Afirmó que se trata de un tema que ya está resuleto en el bloque opositor porque han sostenido reuniones en donde hacen “sus enjuagues”, toman acuerdos, consultan a la “cúpula política del conservadurismo” como calificó a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como con intelectuales y luego dan a conocer a su aspirante.

López Obrador refirió que se trata de una simulación, y que independientemente de si es hombre o mujer, lo que se busca es continuar con la etapa racista, clasista y de humillación hacia el pueblo.