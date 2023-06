Xóchitl Gálvez confirmó que podría postularse para la Presidencia de la República

Xóchilt Gálvez, senadora de la República podría lanzarse por la gobernatura a la CDMX o por la presidencia. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

La senadora Xóchitl Gálvez permanece bajo la mirada pública tras una serie de comentarios que revelaron su deseo por aparecer en las boletas del proceso electoral de 2023-2024. Este fin de semana la senadora reiteró que buscará la candidatura de la Alianza Va por México para la presidencia.

De igual manera comentó que está por tomar una decisión hacia ese rumbo o el de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. La banderada del PAN viajó a Guadalajara para participar en un foro de la Agrupación Política Nacional Confío en México.

En redes sociales señaló que expondría su tema Derecho de Réplica, el cual tuvo buena asistencia y retroalimentación. Precisamente durante la ponencia fue que los jaliscienses preguntaron a la senadora si se encuentra entre sus planes apuntar a la candidatura de la presidencia.

A lo que Gálvez respondió que una vez se a conocer el método este lunes para la elección procederá a revisar que sea adecuado y conveniente su aspiración.

Por otro lado, el 23 de junio fue publicada una charla con Sabina Berman donde volvió a tocar el tema, además de que la comunicadora la cuestionó sobre las propuestas que tendría en caso de ir como candidata para la presidencia.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

“Te están buscando ahorita desesperadamente porque tenemos una oposición que se ha extraviado por múltiples razones y no tiene una narrativa”, señaló Sabina Berman. En ese sentido saco a relucir que Xóchitl Gálvez está haciendo partícipe a la sociedad de su toma de decisión entre la gobernatura de la ciudad y la presidencia del país.

“Tengo que tomar una buena decisión de conectar la inteligencia con el corazón pero más el corazón porque uno no puede tomar decisiones a lo wey sino tiene uno que analizar los escenarios”, respondió la también empresaria.

Cabe recordar que hace unos días el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, durante una entrevista con Ciro Góme Leyva, llamó a Xóchitl Gálvez a que se “anime” a participar en el proceso de selección del candidato presidencial del partido blanquiazul.

“Por supuesto que lo veo muy bien, Xóchitl fue a visitarme y a decirme que varios actores de la sociedad le han venido diciendo que debe de ir por la presidencia de la República”, reveló Marko.

“Xóchitl, te voy a abrir en las encuestas para ver cómo se está comportando el electorado, y yo te diría como presidente de Acción Nacional, le damos la bienvenida a que sea una más de las aspirantes”

La senadora definirá su situación el lunes 26 de junio. (IG: @xochitlgalvez)

Durante otra entrevista con el comunicador, la senadora anunció que entre sus aspiraciones políticas se encuentra la de convertirse en la candidata presidencial abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN) y la alianza Va por México.

“Lo único que sé es que no me voy a quedar sentada viendo cómo se destruye este país desde una mañanera. Sí estoy estudiando esa posibilidad (de contender por la presidencia) con ética, con honestidad. (…) ¿Realmente querrían los partidos que fuero yo candidata a la presidencia? No lo sé, no lo sé”, dijo la legisladora para Ciro Gómez Leyva el pasado 15 de junio.

En caso de perfilarse para la capital del país Xóchitl Gálvez entraría en una posible contienda junto con otros nombres de la oposición, entre los que destaca: Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa; Kenia López Rabadán, senadora; Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez y Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.

Mientras que para la presidencia, la senadora iría contra Santiago Creel, diputado, y Lilly Téllez, siendo las opciones panistas que más suenan.