Fue detenida en San Diego una agente del Ministerio Público de Tijuana con varios kilos de cocaína

Fue detenida en Estados Unidos una agente del ministerio público comisionada a la fiscalía regional de Tijuana, identificada como Ana Sofía López Osuna, de 35 años de edad, por presuntamente llevar varios kilogramos de droga, al parecer cocaína.

Según los primeros reportes, López Osuna fue arrestada en la ciudad de San Diego, Califronia, después de que había cruzado una de las garitas de la frontera entre México y Estados Unidos, con varias decenas de kilos de un polvo blanco semejante a la cocaína.

El fiscal regional en Tijuana, Édgar Mendoza Razo, confirmó la detención de la agente, aunque aseguró desconocer los motivos.

“Se que está detenida, pero en este momento no sé cuándo la aprehendieron, ni por qué (...) Sí está asignada en la regional de Tijuana, pero no tiene temas de operatividad, es administrativa, se encarga de la recepción y elaboración de oficios como secretaria (...) El jueves se fue y no regresó, es lo que sabemos”, dijo Mendoza Razo en declaraciones recogidas por Zeta Tijuana.

El pasado jueves 22 de junio, la directora a cargo de López Osuna notificó su ausencia en el trabajo y le levantó una acta administrativa.

Su arresto del otro lado de la frontera fue notificado a la Unidad de Enlace de la FGE por autoridades estadounidenses. De acuerdo con datos de transparencia, consultados por Milenio, a la agente del Ministerio Público le renovaban su contraro cada tres meses y percibía un sueldo bruto de 33 mil 500 pesos.

También trascendió que la madre de López Osuna también trabaja en la FGE desde hace varios años, lo mismo que un primo suyo que fue dado de baja tras arrojar resultados positivos en un test antidoping.

Caso de la exregidora de Reynosa

Hace un par de semanas la regidora de la ciudad de Reynosa, estado de Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos, Denisse Ahumada Martínez, fue detenida en Falfurrias, Texas, Estados Unidos, en posesión de casi 42 kilos de cocaína.

De acuerdo con un comunicado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la funcionaria mexicana llegó a un puesto de control en Falfurrias, Texas, en un vehículo blanco, proveniente de México, el 10 de junio y se dirigía a San Antonio, Texas.

Los agentes cumplieron con uan revisión de rayos X del vehículo en la que detectaron que había paquetes dentro de los asientos, por lo que llevaron a cabo una inspección manual en la que encontraron varios paquetes hasta llegar a 42 kilos de cocaína, distribuidos en varias áreas de la unidad, entre ellos los paneles de las puertas.

Entonces, CBP notificó a la Administración de Control de Drogas, que envió agentes especiales a entrevistar ese día, sábado, a Ahumada Martínez, quien confesó su responsabilidad.

Posteriormente se reportó su reaprehensión por policías del condado de Brooks, en Texas (Estados Unidos), por la acusación de posesión de drogas. El día anterior el juez magistrado Juan F. Alanis había desestimado los cargos en su contra.

El abogado Samuel Reyes dijo a Border Report que la regidora (concejal) “había sido amenazada por individuos en México tiempo atrás”, y que “la única razón por la que transportaba este vehículo era bajo amenaza de muerte para ella y sus hijas”.

Reyes agregó que la regidora “no tenía idea de lo que había en el vehículo”.