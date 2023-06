AMLO descartó “calamidades” por energía eléctrica pese a estado de emergencia en Monterrey

López Obrador descartó problemas por suministro de energía eléctrica (Captura de pantalla: Gobierno de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México no pasará “calamidades” a causa de fallas en el suministro eléctrico en esta temporada de calor, pese a que el día anterior Centro Nacional de Control de Energía declaró estado de emergencia en la red eléctrica de Monterrey, Nuevo León.

“Nosotros no vamos a padecer, a sufrir por esas calamidades, porque los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, los técnicos trabajadores mexicanos del sector eléctrico son de primera”, afirmó el tabasqueño en un encuentro con los medios en Oaxaca.

El mandatario nacional aseguró que no sólo no habrá fallas en el sistema eléctrico, sino que hay suficiente energía para garantizar el abasto y que no subirá el precio.

“Reafirmo de que no hay nada que temer porque no habrá apagones, hay reserva suficiente de energía eléctrica (...) es importante que la gente sepa que no nos vamos a quedar sin luz, que tenemos reservas y que además no aumentará el precio de la luz”, insistió.

López Obrador estuvo en Oaxaca para supervisar avances en el Corredor Interoceánico (Foto: Twitter @salomonj)

Después de hacer estas declaraciones, López Obrador al puerto de Salina Cruz para supervisar los avances en las obras en curso.

En el trayecto, la camioneta en que la que el presidente viajaba se descompuso. Cuando bajó del vehículo decenas de personas aprovecharon para acercarse a conversar con él y pedirle fotografías.

Tras el inconveniente, AMLO pudo seguir con su gira de trabajo en compañía de Salomón Jara, gobernador de Oaxaca.

“Hoy vamos a supervisar los trabajos que impulsamos en coordinación con su gobierno. Siempre es un gusto recibirlo aquí, en su casa, porque sabemos que es el más grande aliado de nuestra transformación”, expresó Jara en redes sociales.

Cenace declaró estado de emergencia en red eléctrica de Monterrey

En tanto el día anterior el Cenace informó que hubo un corte en el suministro de energía de aproximadamente 40 megawatts (MW). Mediante un comunicado, el organismo explicó que esto se debió a que la línea tecnológica 73180 Villa de Santiago estaba fuera de servicio y la carga no se pudo transferir a la Red Nacional de Transmisión ni a la Red General de Distribución.

Cenace declaró estado de emergencia en Monterrey (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

El corte fue de 40 MW, la cual equivale a un porcentaje de entre el 12 y el 14 por ciento de energía para abastecer a una ciudad pequeña. Las subestaciones afectadas fueron LDA (Ladrillera), ALN (Allende) y MTN (Montemorelos), afectando la compuerta zona metropolitana de Monterrey.

No se trata de la primera situación de este tipo en lo que va de la temporada de calor en México. El pasado martes 20 de junio la Cenace estuvo en estado operativo de emergencia a nivel nacional por un par de horas.

En este caso, la situación se debió a una aumento imprevisto de la demanda de energía eléctrica principalmente en la zona metropolitana de la Ciudad de México y Monterrey.

Cenace negó que el sumistro eléctrico esté en riesgo (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

La demanda fue de 52 mil 993 MW, un 6% más que la máxima registrada en el año pasado. Esto obligó a la declaración del estado operativo de emergencia que, no obstante, la Cenace aseguró que no significa una emergencia “ya que hay reserva suficiente para abastecer el consumo del país”.

Cenace aclaró que el estado de emergencia sólo estuvo activo entre las 19:44 y las 21:58 horas de ese día. Cuando la demanda disminuyó la situación regresó a la normalidad sin contratiempos.

“De ninguna manera está en riesgo el suministro eléctrico en todo el país como afirman falsas versiones”, aseguró Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad.

El alza en la demanda de energía eléctrica concidió con la tercera ola de calor que azotó al país por más de veinte días.