Detienen a Naim Darrechi, ex de Yeri Mua, tras agredir a reporteros: “Rompió la cámara”

Naim Darrechi está envuelto en controversia una vez más por acusaciones de agresión. En esta ocasión fueron los conductores de Ventaneando quienes arremetieron en contra del influencer porque embistió a sus colaboradores en el aeropuerto cuento intentaron acercarse a Yeri Mua para cuestionarla sobre su tormentosa relación amorosa.

“Tienen detenido al novio de Yeri Mua”, adelantó Daniel Bisogno. “Rompió la cámara”, contó Pati Chapoy bastante sorprendida por la situación que habrían enfrentado sus colaboradores.

De acuerdo con el testimonio que compartió el reportero Daniel Aguilar, quien estaba en el lugar de los hechos en compañía de su compañero camarógrafo, los influencers estaba caminando por el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar su vuelo cuando fueron abordados por varios medios de comunicación que estaban haciendo guardia.

“Nos escupe, se pone muy agresivo y empieza la agresión física en contra de nuestros compañeros camarógrafos”.

¿Naim Darrechi y Yeri Mua siguen juntos?

Tras un polémico romance, recientemente se había dado a conocer que el noviazgo entre Yeri Mua y Naim Darrechi habría terminado de una forma drástica.

Ello después de que el influencer diera a conocer que la veracruzana estaba embarazada de él.

Así, cuando se viralizó esta información, Yeri realizó un video en vivo donde no sólo confirmó la situación, sino que denunció haber sido golpeada por el sujeto durante el tiempo en que estuvieron juntos y externó que no quería tener un hijo con él, por lo que no descartaba la opción de interrumpir su embarazo.

Pero la situación no terminó ahí, ya que Darrechi usó sus redes sociales para acusar a Yeri Mua de también ejercer presunta violencia física hacia él e, incluso, amenazarlo con un cuchillo.

A todo esto se le sumó que muchos usuarios en redes sociales criticaron a la veracruzana por su decisión de abortar y ella entró en un dilema personal respecto a si estaba dispuesta a continuar embarazada.

“Por mi paz, por mi tranquilidad y para darle fin a esta horrible etapa de mi vida, la cual jamás quise dar a conocer públicamente: Quizás me equivoqué en no denunciar cuando debí y haberme callado tantas cosas por el miedo al que dirán y por así pensar que podía continuar con mi vida de manera tranquila y poder tomar las decisiones sobre mi cuerpo en privado”, dijo en un live reciente y agregó:

“Quiero que sepan que toda esta situación ha afectado demasiado mi estabilidad emocional y estoy bajo supervisión de profesionales de la salud y espero recuperarme pronto de la situación”.

La influencer destacó en su momento que estaba completamente decidida en proceder legalmente contra Naim Darrechi.