¿Podrán hallar los cuerpos de los tripulantes? Renata Rojas, mexicana que viajó en submarino perdido, lo explica

Este 22 de junio, los elementos de búsqueda involucrados en el rescate del submarino perdido de OceanGate donde había cinco tripulantes a bordo entraron en estado crítico ya que se terminó el oxígeno de emergencia de la cápsula y horas más tarde se confirmó la muerte de las personas que iban en el sumergible.

Aunque las autoridades correspondientes dieron una conferencia durante la tarde de este jueves para explicar más detalles sobre el lamentable descubrimiento, los cuestionamientos en todo el mundo respecto a qué pudo pasarle a Titan -el sumergible extraviado- y a las personas que viajaban dentro de él no han parado.

Respecto a la posibilidad de que pudieran encontrarse restos humanos de los desaparecidos, Renata Rojas -la primer mexicana y latinoamericana que descendió en la misma cápsula que se perdió- ya había explicado que tan viable era esto.

¿Pueden hallar restos humanos cerca del Titanic?

En una entrevista realizada en 2022 para el canal de YouTube llamado Exploring By The Seat Of Your Pants, la experta en oceanografía y buza profesional detalló que no sería algo viable poder hallar restos humanos cerca del Titanic.

Renata Rojas es la mexicana que viajó al Titanic (Instagram renata tecdiver))

En ese entonces, la mexicana recordó lo que vio durante su expedición a los restos del trasatlántico y explicó por qué actualmente no habría vestigios humanos de las víctimas del hundimiento en 1912.

“No, el Titanic no tiene huesos, la presión es mucha para que los huesos puedan mantenerse en su estado normal. Cualquier persona que se haya ahogado o muerto pudo congelarse por el agua, porque esta es muy fría”, comentó en aquel entonces.

Renata Rojas también ahondó en que en ciertas épocas del año, el Océano Atlántico puede resultar sumamente helado, por lo que las afectaciones físicas de los cuerpos serían graves y destacó que, en todo caso la ausencia de restos humanos podría ser consecuencia de la presión del mar a esas profundidades.

“Cuando fue lo del Titanic el agua era helada porque era abril, así que cuando las personas se ahogaron ellos posiblemente colapsaron por la presión”, puntualizó.

La mexicana externó que otro factor que podría abundar en la degradación de los cuerpos es todo el tipo de seres vivos que hay en las profundidades.

“Además, también estás a la merced del océano con todas estas bacterias, cangrejos que suelen comer huesos”, comentó y añadió: “Si ves imágenes de ballenas que se ahogaron y murieron, ellos (animales) se comen hasta los huesos”.

De cuánto es la presión del mar en el Titanic

De acuerdo con lo señalado por la BBC, la presión del mar es uno de los factores que más dificultan el acceso al océano profundo.

El Titanic, que se encuentra a 3 mil 800 metros bajo el nivel del mar soportaría presiones de 40 MPa, lo cual se traduce en 390 veces mayores que las de la superficie.

“Para poner eso en perspectiva, es unas 200 veces la presión que hay en el neumático de un automóvil”, señaló Robert Blasiak, investigador oceánico del Centro de Resiliencia de Estocolmo en la Universidad de Estocolmo, para el programa Today de la BBC.

Qué se sabe sobre el sumergible Titán hoy 22 de junio

Después de que se alertara que el suministro de oxígeno se habría terminado tras pasar las 96 horas de reserva, los expertos de EE.UU y Canadá, reunidos en un centro de coordinación de operaciones en Boston, están ahora tratando de determinar a qué corresponden los nuevos escombros encontrados en las cercanías del Titanic y si tienen algo que ver con el sumergible desaparecido.

Además, durante la mañana se desplegaron en la zona vehículos dirigidos por control remoto (ROV) procedentes del barco canadiense Horizon Artic, así como el ROV francés Victor 6000. Perteneciente al instituto de Investigación francés Ifremer, llegó a la zona junto con un grupo de operadores de la base marítima de Toulón. Es capaz de alcanzar los 4 mil metros de profundidad.