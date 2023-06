Sin agua caliente ni estufa; la precaria casa donde vivía Wendy Guevara antes de la fama

Previo al éxito de "Las perdidas", las amigas tenían un estilo de vida muy diferente

La vida de Wendy Guevara cambió para siempre luego de que su video de Las perdidas junto a Paola Suárez se volviera viral en internet. Originaria de León, Guanajuato, la creadora de contenido tuvo una juventud dura y precaria alejada de las facilidades de las que hoy goza gracias a su fama.

Te puede interesar: Yeri Mua pide votos para Poncho de Nigris y Sergio Mayer tras salvación de Ferka

Y es que la misma Wendy ha confesado que su vida dio un giro de 180 grados, y a que antes de todo, fue víctima de, entre otras cosas, la pobreza y la precariedad que miles de mexicanos sufren en la actualidad.

Actualmente, la también cantante habita La casa de los famosos, siendo una de las celebridades favoritas para ganar un jugoso premio de 4 millones de pesos. Además, resaltó que la divertida “influencer” gana aproximadamente 70 mil pesos mexicanos a la semana por participar en dicho reality.

Te puede interesar: Wendy Guevara tendrá un papel protagónico en una telenovela de Juan Osorio

No obstante, esto no siempre fue así. Una de sus mejores amigas, Paola Suárez, con quien grabó el video que las llevó al estrellato, documentó su visita a su antigua casa, hogar donde Wendy Guevara también habitó por un tiempo. Ambas recordaron viejos tiempos previos a su boom mediático.

Y es que la misma Wendy ha confesado que su vida dio un giro de 180 grados (captura: YouTube/paolitasuarez9966)

En el video se ve como Paola Suárez muestra a su fans algunos de los cuartos de la casa, hasta llegar a aquel que compartía con Wendy Guevara. Es una habitación de paredes son de ladrillo y techo es ausente. Las perdidas contaron que colocaron una lona de color azul en el hueco de arriba para evitar que la tierra de los árboles y la lluvia entrara.

Te puede interesar: “Resulta y resalta”: Wendy Guevara improvisó un programa dentro de La Casa de los Famosos

Para recordar aún mejor el pasado, las amigas cocinaron como lo solían hacer: con una estufa improvisada con tabiques, una lata y una estopa con alcohol. Otra de las facilidades de las que carecían era una puerta funcional, por lo que se las arreglaban con una cadena para tener un poco de privacidad cuando invitaban amigos a la casa.

“Y pasábamos a los viejos. Esta era una puerta de madera. Le ponía una cadena. Era una cadena chiquita. A la puerta le tuve que hacer un hoyo. Luego le puse una cortina porque luego mi abuelita venía y se asomaba, pero luego mi abuelita ya nos estaba esperando afuera con un palo”, relató Paola.

Para recordar aún mejor el pasado, las amigas cocinaron como lo solían hacer: con una estufa improvisada con tabiques, una lata y una estopa con alcohol (captura: YouTube/paolitasuarez9966)

El baño era también precario. No tenían agua caliente y tenían que limpiarse a jicarazos, pues no había regadera funcional. Además de ello, Wendy Guevara y Paola tenían que lidiar con los alacranes que asechaban en sus toallas o en los rincones, y con los gatos que caminaban por el techo del lugar. “Cuando llovía ahorraba el agua para el baño”, contó Paola.

A pesar de esto, Wendy Guevara y Paola contaron que la pobreza no era impedimento para la higiene, pues su habitación siempre estaba limpia y correctamente aseada. “Eso te hace ser mejor persona, porque a veces la verdad una sí de repente se siente bien perr*”, contó Wendy.

Sobre las críticas entorno a ganarse la vida siendo creadoras de contenido, Paola Suárez contó que todo es gracias a los fans.

Sobre las críticas entorno a ganarse la vida siendo creadoras de contenido, Paola Suárez contó que todo es gracias a los fans. (captura: YouTube/paolitasuarez9966)

“La vida cambia, y espero que a todos les cambie para bien. La vida a nosotras nos sonrió de forma muy diferente. Muchos dicen que ustedes les han tocado las cosas muy fáciles, porque mucha gente se la pasa trabajando 12 horas diaria y no tienen los carros que ustedes tienen. Pero también yo sé reconocer que todo lo que tenemos es por ustedes”, dijo Paola.

Las Perdidas no niegan que su vida ha cambiado, que visten mejor y comen mejor, pero niegan ser ricas. “No somos ricas, la verdad la gente piensa que tenemos mucho dinero, la neta no, nos va bien, ahora tenemos para comer gracias a ustedes, pero no somos ricas”.