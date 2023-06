Roberto Palazuelos vislumbra pleito por la herencia de Andrés García

Roberto Palazuelos acompañará en los juicios agrarios por las propiedades de Andrés García, contra Margarita Portillo

Luego de que el testamento de Andrés García fuera abierto y leído, Roberto Palazuelos aseguró que Andrés Jr. y Sandra Vale comenzarán varios juicios por las propiedades del histrión, pues fueron vendidas o están a nombre de Margarita Portillo o Rosa García, hermana del actor.

A unas horas de que se leyó cómo Andrés decidió repartir sus bienes, el Diamante Negro ya confirmó que él acompañará a la ex esposa del actor y a su hijo mayor en el proceso legal que están preparando, que consistirá en varios litigios debido a que algunas propiedades fueron vendidas antes de que se abriera el testamento.

Molesto, Roberto arremetió contra Margarita Portillo, viuda del histrión, y Rosa García por no respetar la forma en que Andrés quería repartir su herencia, pues Andrés Jr. -el único de sus hijos que estaba en el testamento- no recibiría lo que le corresponde, dijo Palazuelos en De Primera Mano.

Margarita Portillo llamó a una conferencia de prensa para aclarar la lectura del testamento de su fallecido esposo (Instagram/@andresgarciatvoficial)

“Me habla Andresito, el hijo de Andrés, hace tres horas, muy afectado emocionalmente, y le digo ‘¿qué tienes Andresito?, ¿qué pasó?’, ‘acabo de hablar con mi tía Rosita ahorita y le dije tía, ya me enteré que estoy en el testamento (...) y me dice, no mijito, te dejó el 25% de nada, ya todos los terrenos están a nombre mío y de Margarita’”, señaló el actor.

Palazuelos dejó claro que “no es una limitante” que las propiedades estén a nombre de Margarita y Rosa, pues en materia agraria no respetaron que Sandra Vale nunca se divorció del protagonista de Pedro Navaja, por lo que la mitad de esos bienes le corresponde a ella.

“Sandy era la dueña de la mitad, desde 1960, desde años antes, era dueña de la mitad”, recalcó. Por esto es que agregó:

“Va a haber varios litigios ya (...) les van a meter un juicio agrario, le quieren meter un juicio de alimentos, le quieren meter un juicio de impugnación y nos vamos a dar un buen agarrón”

Andrés fue el único que quedó en el testamento, pero ya no hay propiedades a nombre de su padre (Instagram/@leonardogarciaof)

Aunado a esto, dijo que el testamento no está ratificado y es como si no existiera, por lo que no lo impugnarán.

El protagonista de Perdiendo el juicio dijo que, en el caso en que el documento haya sido ratificado, sí peleará por que se respete la repartición de bienes que quería Andrés pues, aunque dejó fuera a Andrea y Leonardo, está decidido a defender lo que dejó para su primogénito.

“Que se respete su testamento y cuando me entero de esto ahora, que están vulnerando la voluntad de Andrés, es que Andresito se quedará con la playa y esta señora ya se la fue a poner a su nombre (...) Yo no los voy a dejar solos”

Roberto aseguró que lo único que quiere es que se respete la última voluntad de su amigo (Captura de YouTube/Ventaneando)

¿Qué dice el testamento de Andrés García?

El testamento del protagonista de Tú o nadie fue abierto en una notaría de Acapulco con la presencia de Margarita Portillo, Rosa García, Leonardo García y Sandra Vale, según reportó una reportera de Ventaneando.

Aunque ellos no quisieron dar declaraciones, se filtró que la repartición de la herencia que Andrés dictó fue: 25% para Margarita, 25% para Andrés Portillo, 25% para Andrés Jr. y 25% para Rosa García. Además, habría mencionado a Sandra, a quien le dio un legado de un departamento, el cual podrá compartir con Leonardo.

Es decir, dejó fuera a Roberto Palazuelos -que antes era su albacea-, a Leonardo y Andrea García, sus hijos.

Ante esto, Roberto se mostró feliz, pues aunque no se quedó el testamento que redactó con él, aceptó heredar a su exesposa y uno de sus hijos, lo que el Diamante Negro peleaba desde antes de que su amigo muriera.