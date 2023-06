Roberto Palazuelos aseguró que Andrés García le mintió a las autoridades sobre su último matrimonio

Roberto Palazuelos aseguró que Andrés García estaba consciente de vivir en bigamia (Foto: Instagram)

Pocos días después de la muerte de Andrés García, fallecido el pasado 4 de abril de 2023 a los 81 años, comenzaron a surgir controversias relacionadas con el reparto de bienes del famoso actor, y los nombres de sus hijos salieron a colación.

Sin embargo, la más reciente polémica que gira en torno a la herencia del actor de Pedro Navaja apunta a que probablemente sucedan cambios “inesperados” debido a la supuesta bigamia en que vivió el actor durante años.

Según declaró Roberto Palazuelos, quien fue muy cercano al fallecido galán de telenovelas, el divorcio entre Andrés y Sandra Vale nunca se finalizó; esto implicaría que “Sandy” tendría más derechos que Margarita Portillo, su viuda, en la división de los bienes.

“Ya se va a abrir el testamento de Andrés. El testamento que estaba a mi nombre, que no sé cómo llegó a manos de ellos, es el testamento que me dejó Andrés a mí, que me nombró su albacea y repartía su fortuna entre todos sus seres queridos, le tocaba a Andresito, a Leonardo, e inclusive a Margarita, a Andrea nunca, pero creo que sí la deberían haber incluido porque Andrea lo quería mucho, pero ya ven cómo están las cosas”, inició en un encuentro con la prensa en las instalaciones de Televisa.

Para el "diamante negro", Margarita Portillo "no cometió ningún delito" al casarse con el legendario actor (Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux/@andresgarciatvoficial)

El empresario apodado “Diamante negro” enfatizó que no tiene problemas personales con Margarita, y explicó que Vale contrajo matrimonio con Andrés bajo el régimen de bienes mancomunados, mientras que Margarita optó por la separación de bienes; esto podría ser decisivo en la próxima lectura del testamento.

“Con Margarita yo no tengo relación ni tengo nada personal con ella, pero con las investigaciones que traemos, el señor García jamás se divorció, el acta de matrimonio de Sandra Vale es la primera en derecho y además Sandy está casada por sociedad conyugal, por bienes mancomunados, y Margarita que se casó en Tulum, en mi hotel, está casada por separación de bienes, entonces yo creo que ella se va a tratar de apurar a vender las cosas”, dijo respecto a los bienes y envió un mensaje a aquellas personas interesadas en adquirir alguna propiedad de las que por el momento posee Margarita Portillo, heredadas de su esposo.

“Yo le mando un mensaje a la gente que trate de comprar algo de eso, lo que compren va para atrás, porque está viciado en nulidad absoluta, ya que Andrés no podía heredar algo completo que no le pertenecía, es decir, la sociedad conyugal marca que todo lo adquirido después del matrimonio es de los dos”, expresó.

Palazuelos destacó que las actas matrimoniales tanto de Margarita como la de Sandy son válidas ante las autoridades, pero la de Vale sería más sólida por haber sido la primera esposa.

Roberto Palazuelos fue considerado por Andrés como uno de sus hijos, sin embargo, al final de sus días se mantuvieron distanciados (Foto: Instagram @leonardogarciaof/@robpalazuelos)

“Ambas actas de matrimonio son válidas hasta que sean invalidadas por una autoridad jurisdiccional, pero siempre la primera en derecho es la que prevalece, entonces es lo que va terminar pasando. Además es mucho más poderosa la primera porque es sociedad conyugal, entonces hablaban de que había un divorcio en estados Unidos, el divorcio en realidad nunca se hizo bien, nunca se concluyó”, expresó el actor de Muchachitas, para quien Andrés Portillo es culpable de hurto al legendario actor.

“Andrés se murió sin dinero porque le robó el hijo de Margarita, esa es la gran realidad”. Y es que con la próxima lectura de testamento, Roberto Palazuelos y su equipo legal considerarán proceder legalmente, aunque no penalmente contra Margarita, quien “no cometió ningún delito”.

El empresario señaló a Andrés López Portillo como responsable de "robarle los bienes" a Andrés García (Foto: Instagram/robertopalazuelosbadeaux/andresgarciatvoficial) (captura: De primera mano)

“Ahorita con la apertura del testamento vamos a empezar a proceder legalmente en muchísimos aspectos, en materia agraria, materia civil, no vamos a proceder en materia penal porque en realidad Margarita no cometió un delito, quien cometió el delito fue Andrés porque Andrés sabía que no estaba divorciado y Andrés sabía que estaba siendo bígamo, estaba mintiéndole a la autoridad jurisdiccional haciendo un matrimonio cuando ya tenía uno”, concluyó el empresario y aspirante a político.