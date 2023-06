La Casa de los Famosos en vivo: Wendy Guevara se robó miradas caracterizada como león

“Para mí fue muy difícil aceptar. En ese tiempo yo era alcohólico y muy machista, yo no aceptaba. Entonces me fui a un retiro espiritual, me encontré con Dios, hable con él y me dijo que tenía que aceptar a mi hijo tal y como me lo prestó y desde hace 18 años para acá hemos sido amigos y lo acepté como es, como una mujer”, comentó Francisco, progenitor de La Perdida.