El día que Nino Cantú expuso a varios expresidentes en la mañanera de AMLO

Nino Canún

En enero de 2019, el periodista Nino Canún se presentó a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en donde acusó de manera directa haber sido víctima de un veto mediático por parte del exmandatario Enrique Peña Nieto y testigo de actos cuestionables por parte de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa

El icónico conductor de radio y televisión expuso la polémica relación que sostuvo con los mandatarios, especialmente con Fox y Peña Nieto, cuando estos se encontraban en el poder. En aquella ocasión, el comunicador aseguró que de no haber ocurrido la transición de poder en el 2018, hubiera continuado siendo objeto de una ley mordaza.

“Hola, presidente, soy Nino Canún, vetado de todos los medios de comunicación hasta el 1° de julio y posteriormente hasta el 1° de diciembre”, introdujo el periodista para después narrar el episodio en el que fue llamado por el entonces presidente Vicente Fox y Luis Carlos Ugalde, extitular del Instituto Federal Electoral (IFE), para darle instrucciones sobre su actuar en cuanto a la cobertura de las elecciones de 2006.

Nino Cantú en la mañanera de AMLO en enero de 2019. Foto: Gobierno de México

Según contó, los funcionarios se reunieron para coordinar acciones y medidas para poder mitigar la campaña del, en ese momento, candidato López Obrador quien se enfrentaba a Calderón en la contienda electoral. Es por ello que, con la intención de suceder el poder a su compañero panista, Fox supuestamente giró instrucciones específicas a los medios y periodistas.

“Llegamos a Los Pinos y oh sorpresa, estaba el presidente (Fox) con Luis Carlos Ugalde. Dije ‘ah, caramba, se juntaron ambos’. Y en ese momento dijo ‘pues en las encuestas va muy abajo Calderón y López Obrador es un peligro, vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudar a Calderón’”, relató.

En cuanto al veto mediático del que fue objeto, Cantú señaló al priista Enrique Peña Nieto y a su secretario (de Hacienda y de Relaciones Exteriores) Luis Videgaray de haberlo comandado. La censura, sostuvo, tuvo como origen el rechazo que hizo el periodista al presidente para convertirse en el titular del departamento de comunicación social de su gobierno.

“Peña Nieto llega a mi casa y me dice ‘quiero que seas el próximo director de comunicación conmigo’. Entonces yo le agradecí enormemente y le dije que no, que muchas gracias pues yo no sabía de eso. Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudará y le dijimos que no. Entonces se levantó y me dijo ‘¡a un presidente de la República nunca se le dice que no!’ y se salió. Nunca más volví a saber de ellos y quedé vetado”, aseguró

Nino Canún fue un rostro popular en la tv mexicana (Captura YouTube)

La presencia del conductor del famoso programa ¿Y usted Qué opina? en Palacio Nacional el 28 de enero de 2019, según sostuvo, fue su regreso formal a la labor periodística gracias a la libertad de expresión generada a partir del cambio de gobierno y reconoció directamente a López Obrador por ello.

“Parecía que estaba yo vetado, pero ahora se me abrieron las puertas, cuando llega usted se me abren las puertas, la libertad de expresión termina con la ley mordaza y yo estoy muy agradecido al presidente de la República y muchas muchas gracias. (…) Si usted no hubiera llegado a la presidencia yo seguiría vetado”, dijo Canún.

Murió Nino Canún

Más de cuatro después de su visita a la mañanera, este 21 de junio de 2023, el comunicador falleció a los 82 años de edad. La noticia fue dada a conocer por colegas suyos quienes a través de redes sociales informaron sobre su fallecimiento.

El hecho fue retomado por el propio presidente quien despidió al periodista, expresó su solidaridad para con los familiares de Canún y reconoció el trato que le dio cuando fue dirigente opositor: “Siempre me trató con respeto”, comentó AMLO.