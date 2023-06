Yeidckol Polevnsky impugna ante el TEPJF negativa de Morena para dejarla participar en proceso interno

Yeidckol Polevnsky fue dirigente nacional de Morena de 2017 al 2020. Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Yeidckol Polevnsky impugnó la decisión de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de excluirla del proceso interno para la elección del “Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación” que posteriormente se convertirá en el candidato o candidata presidencial en el proceso electoral de 2023-2024.

La exdirigente y fundadora del partido acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en donde presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) con el fin de que se le permita competir en el procedimiento que ya inició el pasado 19 de junio.

La ahora diputada con licencia se presentó el 16 de junio en la sede morenista que fue establecida para que los aspirantes realizaran su registro, sin embargo, no le fue permitido efectuar el trámite. De inmediato, Polevnsky recriminó el hecho y adelantó que impugnaría la determinación pues se trata de algo “inaceptable”.

La dirigencia de Morena le negó el registro a Yeidckol Polevnsky para participar en el proceso interno. Imagen: Jovani Pérez / Infobae México

“Lo único que hice fue presentar un JDC para defender mis derechos de votar y ser votada y hablar sobre el tema de la exclusión de la que estoy siendo objeto, que es inaceptable”, declaró la exdirigente nacional en entrevista para Milenio este 20 de junio.

La legisladora aseguró que tiene como argumento el artículo constitucional que le permite contender en los procesos electorales del país y también, los propios estatutos del partido que indican que en los cargos debe haber una paridad de género. Además, explicó que su intención no es impugnar el acuerdo establecido por la dirigencia de Morena, sino que únicamente que la dejen participar.

“Si yo hubiera querido ir en contra de todo el acuerdo de Morena, de todo el proceso, lo habría impugnado antes y habría dicho que no estoy de acuerdo en el acuerdo. Sin embargo, he querido no lastimar el acuerdo, que se mantenga, pero que me respeten los derechos”, detalló.

Del 12 al 16 de junio fue el periodo determinado para que los y las aspirantes se registraran en el proceso y aunque en un principio Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, habló de que cualquiera podría participar, más tarde rectificó e informó que al trámite sólo podrían presentarse por invitación del Consejo Nacional.

En el proceso interno de Morena (y aliados) participan seis políticos que buscan convertirse en "Coordinador de la Defensa de la Cuarta Trasformación" y posteriormente en el candidato presidencia en las elecciones de 2024. Foto: REUTERS/Henry Romero

Por ello, justamente es contra Delgado a quien Polevnsky ha dirigido principalmente sus reclamos. En la entrevista de este martes, detalló el dirigente estuvo fingiendo “demencia” para no atenderla durante su asistencia en el hotel Courtyard y de esa forma negarle el registro. En su arremetida, recordó cuando los roles eran inversos hace casi un sexenio.

“Muy mala educación, falta de civismo, falta de todo. En 2018 Mario Delgado me pidió que lo incluyera en la encuesta de la Ciudad de México, yo le dije ‘Mario, ya se había acordado que nada más va Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Martí Batres, además te van a pasar por encima’, ‘no, no importa, yo quiero que me pruebe’. Bueno yo tuve que hace acuerdos con todo el mundo y lo metimos a la encuesta”, narró.

Quienes sí pudieron consolidar su aspiración para convertirse en contendientes fueron: Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores; Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal, exsenador; Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación; Gerardo Fernández Noroña, exdiputado federal, y Manuel Velasco, exsenador. Estos dos últimos, militantes de partidos aliados.