Bobby Larios reaccionó a su supuesta paternidad de Emilio Osorio: “Muy parecidos”

Bobby Larios ha reiterado que no es padre de Emilio Osorio (Foto: Instagram)

Por algún tiempo se ha rumorado que Emilio Osorio Marcos, hijo de Niurka Marcos y el productor Juan Osorio, es en realidad vástago de Bobby Larios, ex novio de la popular vedette cubana, con quien sostuvo una relación hace más de 20 años, justo después de terminar con Juan.

Te puede interesar: Niurka estalla contra José Manuel Figueroa por meterse con Emilio Osorio: “Sin cerebro”

Pese a que la apodada “mamá Niu” se ha mostrado muy orgullosa de su hijo, quien al paso de los años se le ha visto muy cercano a su padre, el productor de famosas telenovelas como Madres egoístas, María José y La casa al final de la calle, los rumores difundidos en internet no han cesado.

Y es que en redes han asegurado que el actor mexicano Bobby Larios es en realidad del papá del joven que actualmente se encuentra participando como habitante de La casa de los famosos México, por lo que en una reciente entrevista para Ventaneando, Larios descartó por completo las habladurías y aseguró que su parecido físico es solamente una coincidencia.

Te puede interesar: ¿Emilio es hijo de Bobby Larios? Juan Osorio reacciona a duda de José Manuel Figueroa sobre su paternidad

Y es que el actor expresó que le causa gracia el hecho de que a pesar de los años los internautas le sigan pidiendo que reconozca a Emilio Osorio como su hijo. Así lo dijo a la emisión de espectáculos de TV Azteca.

Juan Osorio desminitió recientemente que Emilio sea hijo de Bobby (Instagram: @televisaespectaculos // @emilio.osorio // Foto: Cuartoscuro)

“Es como coincidencia porque el niño es como muy parecido, pero no tiene nada que ver conmigo. Si la gente se da cuenta, como lo digo yo, y muchos reporteros lo saben, que el hijo de ellos dos ya había nacido antes de que yo llegara, y la gente ‘no, si es tu hijo, reconócelo’”, explicó.

Te puede interesar: José Manuel Figueroa se disculpó con Niurka y Emilio Osorio tras dudar de la paternidad de Juan Osorio

Además, refirió que simplemente no va a desgastarse desmintiendo los rumores que circulan sobre esa falsa paternidad, siendo que tanto Niurka como Juan Osorio conocen la verdad.

“Pero tampoco puedo estarle diciendo a todo el mundo ‘no es mío, no es mío’ o sea les digo piensen lo que quieran, pero definitivamente no es mi hijo, ella lo sabe, el señor lo sabe”, recalcó el actor.

Para dejar totalmente claro su mensaje, Bobby explicó que si en verdad Emilio fuera su hijo, habría luchado por su paternidad desde un inicio, tal y como lo hizo con Santiago Larios, su vástago que tiene aproximadamente la misma edad que Emilio y cuyo físico es similar al del hijo de Niurka, motivo que también ha abonado a las especulaciones.

“Y si fuera mi hijo yo hubiera luchado y peleado por él como lo hice con el que tengo ahora, que gracias a Dios lo luché, lo peleé y aquí está conmigo”, recalcó.

Ante todo, el actor prefiere tomarse con humor las peticiones que le hace la gente. “Pero no, es coincidencia y me causa gracia cuando la gente me escribe y me dice ‘ya reconócelo’”.

Niurka también ha pedido que paren los rumores que ponen en duda la paternidad de Emilio (Fotos: Instagram/@emilio.marcos/@televisaespectaculos()

Asimismo, recientemente Juan Osorio habló de tal polémica y pidió poner un alto a las especulaciones que se han desatado al paso del tiempo, especialmente porque Niurka terminó su relación con el productor y al poco tiempo comenzó su romance con Bobby Larios.

“Un hombre tiene que estar seguro y yo estoy seguro. Cuando alguien tenga las pruebas suficientes, de que no es mi hijo, que me lo demuestre, punto, en este momento. Por supuesto, sangre y por su actitud es Osorio Marcos”, expresó ante las cámaras del matutino Hoy.

Aunque no quiso abordar más el tema, es la primera vez que el productor de melodramas como Una familia con suerte, Porque el amor manda y Juntos el corazón nunca se equivoca habló sobre este rumor que incluso ha afectado negativamente a su ex pareja, Niurka Marcos, ya que ella también ha salido a poner un alto y exigir que los señalamientos terminen.