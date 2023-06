Quién es Israel Zamora, el senador del PVEM que buscaría la alcaldía Cuauhtémoc

El senador del PVEM buscaría un nuevo cargo el próximo año

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Israel Zamora Guzmán, se unió a los políticos que en las últimas semanas han decidido hacer públicas sus intenciones de continuar en el panorama mexicano en los años venideros rumbo a los comicios del 2024, por lo que anunció que buscaría trabajar a favor de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Fue durante una conferencia de prensa en el patio del federalismo del Senado de la República que el legislador aceptó que se encuentra trabajando a favor de “su alcaldía”, luego de que fue cuestionado por la prensa sobre si tenía interés de contender por la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

“Estamos trabajando en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México, hemos concentrado nuestros esfuerzos en la alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos la pretensión de lograr un cambio en el corazón de nuestro país”, explicó el militante del Partido Verde.

El senador Israel Zamora buscaría la alcaldía Cuauhtémoc (Cuartoscuro)

Asimismo, Zamora Guzmán reconoció la importancia histórica de la demarcación que actualmente gobierna Sandra Cuevas, pues recordó que fue en ella donde pasaron grandes eventos durante la época prehispánica, colonia y durante el establecimiento de la patria.

El legislador también puntualizó que lleva tiempo trabajando a favor de la ciudadanía de la Cuauhtémoc, por lo que advirtió que no dejará que “gobiernos despóticos” destruyan a la demarcación o que priven de sueños a los habitantes del territorio; no obstante, no descartó no tener aspiraciones por gobernar la Ciudad de México.

“Estamos enfocados ahorita en la alcaldía Cuauhtémoc, por su puesto con nuestro trabajo como senador, va a llegar el momento en que se abrirán los espacios y vamos a buscar la alcaldía Cuauhtémoc”, reiteró este lunes 19 de junio.

¿Quién es Israel Zamora?

Israel Zamora confesó su deseo por gobernar la alcaldía Cuauhtémoc (Twitter/@IsraelZamora)

El actual senador arribó en 2018 a la Cámara Alta por el principio de representación proporcional como suplente, cargo en el que permaneció hasta 2021, cuando asumió completamente las responsabilidades del escaño. Actualmente es secretario de la Comisión de Defensa Nacional, además de ser integrante de la de Marina, Asuntos Fronterizos y Migratorios, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, por mencionar algunas.

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa (SIL), es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México (Unitec), además de contar con estudios en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho, incluso estudios en Literatura en Lengua Francesa por la Université de Savoie. Finalmente, estaría cursando la maestría en Derecho Administrativo.

En el mismo sitio se especifica que cuenta con más de 12 años de experiencia en la administración pública; sin embargo, sólo se pudo leer que se desempeñó como personal especializado en funciones de Verificación Administrativa del Distrito Federal, así como “colaborador en diversas dependencias de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de México.

El senador ha mostrado públicamente su apoyo a Claudia Sheinbaum rumbo al 2024 (Twitter/@IsraelZamora_)

Aunado a lo anterior, en medio de la competencia interna de la Cuarta Transformación por la coordinación de los Comités de Defensa, el legislador ha mostrado su apoyo a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Luz del Mundo

Sin embargo, su mayor escándalo se dio en el 2021 cuando fue acusado por Sharim Guzmán, exoperador político de Naasón Joaquín y esposa de una sobreviviente que señaló al líder religioso de abuso, de haber operado para que esta asociación pudiera realizar un evento en el Palacio de Bellas Artes.

“Este espacio de Bellas Artes fue gestionado por el senador Israel Zamora Guzmán a través de la asociación civil Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, siendo presidente de esta asociación el propio padre del senador Israel Zamora, el obispo de la Luz del Mundo, el exdiputado local y federal, Rogelio Zamora Barrandas”, explicó para Milenio.

Aunado a lo anterior, Sochil Martin —denunciante de caso de abuso de menores en la Luz del Mundo— acusó que el senador presuntamente habría coaccionado a víctimas para que no aumentaran lo señalamientos en contra de Naasón Joaquín, a lo que el legislador apuntó que se trata de acusaciones “absolutamente falsas y que carecían de evidencia”.

“¡ES ABSOLUTAMENTE FALSO! Jamás he intervenido en caso alguno que entorpezca la acción de las autoridades y jamás he contactado a supuestas víctimas para impedirles el ejercicio de sus derechos”, fue parte del texto que envió Zamora Guzmán a Univisión para defenderse.