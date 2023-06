Qué dice la canción que AMLO dio como respuesta a Francisco Céspedes tras desearle la muerte (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En el marco del Día del Padre 2023, el cantante de origen cubano Francisco Céspedes arremetió en contra del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, causando gran controversia pues incluso le deseó la muerte. Por esta razón, AMLO no dudó en responder a los ataques del famoso durante su conferencia matutina de este lunes 19 de junio.

Luego de que incluso su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, tuviera que responder al fuerte ataque verbal, el Jefe Ejecutivo decidió cerrar su mañanera con unas palabras para el cantautor y músico cubano-mexicano, pero como de costumbre también le dedicó una canción que plasmara su sentir, siendo de un compatriota de su ahora detractor: Silvio Rodríguez.

“Nunca he creído que alguien me odia”: la canción que AMLO le dedicó a Francisco Céspedes

“Nunca he creído que alguien me odia

Aunque me hayan querido matar

Tras mis asesinos se esconde otra fuerza

Que si es mi enemiga mortal

Todos los tipos de muerte hacen cola

Ante mi puerta esperando su hora”, inicia la primera parte de la canción, posiblemente haciendo una clara referencia al deseo de muerte que emitió el cantante en contra del presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador le dedicó una melodía de Silvio Rodríguez a su detractor cubano luego de que emitiera fuertes declaraciones en contra del presidente de México

Sobre ello, Francisco Céspedes había mencionado: “Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita al 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de todos. Puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, emitió.

“El instrumento es quien cambia de rostro

Pero yo se que hay un único odio

Se que todas las palabras

Con que le canto a la vida

Vienen con muerte también

Se que el pasado me odia

Y que no va a perdonarme

Mi amor con el porvenir

Por eso manda verdugos

Con todos los uniformes”, continúa la pieza.

A través de redes sociales se ha difundido un video donde Francisco Céspedes lanza varias críticas contra AMLO y su política en México.

Aunque AMLO dejó en claro que “hay gente que lo quiere mucho”, el mandatario sí dejó en claro que la dedicatoria con música era para evitar recurrir a la misma práctica que el cubano tuvo al desearle la muerte.

“No responder a la violencia con la violencia. Hay que entender que andan de mal humor los de la derecha. En México y en todo el mundo. La derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices. Feliz, feliz, feliz. Entonces entendí esa circunstancia. No se puede ser feliz solo pensando en lo material. La felicidad es estar bien con uno mismo. Estar bien con nuestra conciencia, y estar bien con el prójimo”, externó en la mañanera del lunes 19 de junio.

“Mi asesino es el pasado

Aunque con mano de hombre

Siempre que un hombre le pega a otro hombre

No es al cuerpo al que le quiere dar

En ese puño va el odio a una idea

Que lo agrede, que lo hace cambiar

Cuando lo quieto se siente movido

Todo cambia de sentido

Y en la medida en que todo acelera

Sigue cambiando la esfera

Siempre tendré un enemigo”, también se puede escuchar en la canción de Silvio Rodríguez.

Qué respondió Beatriz Gutiérrez Müller a Francisco Céspedes

Así le respondió Gútierrez Muller al cantante cubano. (Instagram)

Luego de que las declaraciones del cubano cobrara gran viralidad en redes sociales haciendo su deseo tendencia nacional, la escritora salió en defensa de su esposo, usando su cuenta de Instagram para dar su opinión y evidenciar las palabras que el cantante había utilizado en contra del presidente de México.

“México te ha dado todo. No lo olvides, amigo. Pobre de ti. No deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, respondió Gutiérrez Müller.