Por qué Adán Augusto no quiere el dinero de Morena

El extitular de la Segob inició sus recorridos en Jalisco Crédito: Twitter/@adan_augusto

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, explicó por qué renunció al financiamiento que ofreció el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para organizar eventos en el proceso de designación del nuevo coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante su primer evento en Jalisco, el también exgobernador de Tabasco respondió a los cuestionamientos que ha recibido por no aceptar el dinero del partido guinda, en su explicación dijo que él aprendió del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a no necesitar de dinero —en este caso los cinco millones de pesos— para dar a conocer el proyecto.

Con base en lo que explicó, durante los años que acompañó a AMLO en Tabasco, “nunca” necesitaron recursos públicos y fue así, a pie y con la ciudadanía, que dieron a conocer lo que sería Morena, así como el proceso de la Cuarta Transformación, palabras que le valieron el aplauso de los presentes.

“Muchos me preguntan que por qué no acepté el financiamiento público para estos recorridos, cinco millones de pesos, no los acepté porque yo aprendí junto al Presidente de la República a construir este movimiento (...) sólo un puñado de mexicanos, desde allá en Atón Lizardo, Tabasco, nunca necesitamos de recursos públicos para que se conociera lo que es Morena y el proceso transformador de la patria”, explicó.

El extitular de la Segob habló sobre el financiamiento que Morena le ofreció a las Corcholatas (Cuartoscuro)

En su discurso, el exfuncionario refirió que la razón por la que arrancó su recorrido por la República Mexicana en Jalisco tuvo que ver porque se trata de una de las entidades más conocida a nivel mundial, además de ser la cuna de la mexicaneidad.

“Quisimos iniciar aquí en Jalisco, porque Jalisco es posiblemente el estado más conocido, más famoso de nuestro país, pero es el estado que representa, y sin ánimo de menospreciar a otros, es el ícono de la mexicaneidad. Lo que Jalisco representa es verdaderamente incomparable”, explicó en medio de aplausos.

Por otro lado, López Hernández contó que su interés por el ser el coordinador de los Comités de Defensa es continuar con la Cuarta Transformación en todo el país, aunque. especialmente con el mejoramiento de las zonas marginación, por lo que adelantó que su proyecto tendrá como objetivo que se establezca una comunicación efectiva entre la federación, los estados y los municipios.

Adán Augusto inició su proceso en Puerto Vallarta, Jalisco (PRENSA ADÁN AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

Finalmente, Adán Augusto instó la importancia de que se garantice piso parejo entre los competidores, pues sólo así se podrá garantizar la continuación de apoyos sociales y el cambio sea visto por toda la población.

“Para ello tiene que haber piso parejo, pero piso parejo para el pueblo para que nunca más le falte una pensión a los adultos mayores, para que haya médicos y medicinas (...) para que siga habiendo los apoyos sociales para que se consoliden programas”, refirió.

Mario Delgado informó sobre el financiamiento de las corcholatas

Fue el propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el que dio a conocer que su instituto político apoyaría el financiamiento de los recorridos de las corcholatas —que se tienen previstos del 19 de junio al 27 de agosto— con cinco millones de pesos, con el fin de que tengan reuniones con la militancia morenista.

Asimismo, Delgado Carrillo aseguró que habló con el extitular de la Segob sobre recibir la cantidad de dinero destinada, puesto que habrá reglas de fiscalización y se buscará comprobar todo lo que se gaste; sin embargo, este solicitó que se destinen los recursos al sector salud.

“No sé ni cómo se va a financiar Adán Augusto. Yo le pediría que lo aceptara en ánimos del espíritu equitativo que emana el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, tiene que haber equidad en todo”, explicó.