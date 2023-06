Técnico de Atlético Morelia reveló la vez que Tomás Boy lo ayudó a cruzar a EU como ilegal

El exfutbolista aseguró que el Jefe Boy fue pieza clave para que se formará como futbolista. (Mexsport)

Miles de personas cada día buscan el sueño americano al tratar de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con el fin de tener una mejor vida; sin embargo, muchos tienen la suerte de lograrlo, mientras otros desafortunadamente fallecen en el camino.

Uno de ellos, fue el exfutbolista Carlos María Morales, leyenda y actual director técnico de Atlético Morelia, quien reveló la ocasión en que logró cruzar a los Estados Unidos gracias al estratega Tomás Boy (q.e.p.d).

En entrevista para el podcast de su hermano Ramón Morales, exfutbolista de Chivas, el actual entrenador de Atlético Morelia, compartió la anécdota cuando su ex DT Tomás Boy le ayudó a cruzar como ilegal a Estados Unidos.

Según la leyenda michoacana, el Jefe fue parte esencial en su vida profesional, pues fue una de las personas que lo ayudó en su inicio como futbolista profesional.

“Tomás Boy me dice: ‘¿Ya tienes tu VISA?’, y le dije que aún no. ‘No importa, viajas a San Diego’. Llegamos a Tijuana, nos formamos e iba cada uno con su pasaporte y VISA. Me dijo ‘Tú irás adelante de mí, niño. Tú avanza y listo’. Literal, pasé sin documentos, si le quieren llamar de mojado. Tomás presentó y yo como si fuera su hijo. Estuve en San Diego 15 días sin pasaporte ni VISA”, contó.

Tomás Boy me formó el carácter

Ramón Morales (izquierda) entrevistó a su hermano Carlos María, un jugador leyenda del Morelia. (YouTube)

De acuerdo con Carlos Adrián Morales, el técnico Tomás Boy es una pieza clave en el éxito de su carrera al ser primer hombre que le tuvo confianza tras debutar en la primera división de la Liga Mx el pasado 13 de septiembre de 1998 en un partido contra las Chivas, al entrar de cambio por Flavio Davino.

Según Carlos Adrián, el Jefe Boy era muy exigente en el campo de juego, ya era conocido en el ámbito futbolístico por su fuerte carácter, algo que le ayudó mucho y a que a la fecha ha pasado a las nuevas generaciones.

“Entró por Flavio, íbamos 4 a 3 perdiendo contra Chivas, jugué como contención y ya debutó, feliz y encantado, tenía mucho nerviosismo y más por el carácter de Tomás que siempre reflejaba. La gente que lo conoció en los últimos años de su vida y que era medio asó (enojón) en aquella época no bueno, era cosa seria”, agregó.

El Jefe Boy era conocido por su enorme carácter.. (Mexsport)

Cabe recordar que el nacido en La Piedad, quien es recordado por su paso con Monarcas Morelia y Santos Laguna, agregó en la charla que uno de los peores momentos que vivió fue con el equipo de Torreón en 2010, al fallar un penal contra Toluca que les costó el campeonato de la Liga MX.

“Le dije a mi esposa que nos fuéramos del país y que me quería retirar del futbol. Siento que le fallé sobre todo a una persona como Rubén Omar Romano. No me sentía fuerte para superar ese momento. Tenía temor por la situación de seguridad en México”, destacó.

De qué murió Tomás Boy

Tomás Boy, mejor conocido como El Jefe, quien se convirtió en un ícono de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) como jugador y dirigió diversos equipos de la Liga MX, falleció el pasado 8 de marzo de 2022 a causa de una tromboembolia pulmonar (TEP). Dicho padecimiento puede aparecer súbitamente y comprometer la función de los pulmones, así como la oxigenación del resto de los órganos del paciente que la padece.

También conocido como tromboembolismo pulmonar, se trata de un bloqueo súbito de alguna arteria pulmonar, la vía a través de la cual viaja la sangre deficiente en oxígeno con la finalidad de ser purificada en el sistema respiratorio. Ocurre, generalmente, cuando un coágulo o trombo formado en los miembros inferiores, es decir, las piernas, viaja por el torrente sanguíneo hasta alojarse en dicho lugar. Aunque es menos frecuente, el tapón también puede ser causado por aire o grasa.

Tomás Boy dirigió a los Purepechas en dos ocasiones.

Al no permitir el libre flujo sanguíneo a través de los vasos ubicados en los pulmones, dichos órganos no podrán oxigenar satisfactoriamente la sangre que llegará posteriormente al resto de los órganos y tejidos del paciente, por lo cual podrían sufrir lesiones de diversa gravedad. Otras de las consecuencias puede ser el bajo nivel de oxigenación en la sangre, así como el daño permanente en los pulmones. El padecimiento puede ser potencialmente mortal si existen múltiples coágulos o si es muy grande.

De acuerdo con varias fuentes, el estratega se encontraba de vacaciones en Acapulco, Guerrero, cuando presentó una crisis que lo orilló a ser trasladado a un hospital de la Ciudad de México. El icono de los Tigres de la UANL habría ingresado al nosocomio de la capital alrededor de las 05:00 horas del lunes 7 de marzo DE 2022, donde fue asistido con apoyo respiratorio.

No fue sino hasta la noche del 8 de marzo cuando se informó sobre el fallecimiento del Jefe Boy a los 70 años de edad al interior del Centro Médico ABC de Santa Fe.