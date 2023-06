Sheinbaum se registró como aspirante a candidatura presidencial de Morena tras dejar CDMX

Claudia Sheinbaum se registro como aspirante a conducir los esfuerzos de los Comités de Defensa de la #CuartaTransformación a nivel nacional

Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se registró como aspirante a la candidatura presidencial de Morena, rumbo a las elecciones del 2024, a poco después de que el Congreso capitalino aprobó su solicitud para dejar el cargo.

Te puede interesar: Quiénes podrían renunciar al gobierno de CDMX junto a Claudia Sheinbaum

La ex mandataria capitalina llegó al hotel Courtyard Mexico City, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, cerca de las 18:35 horas, respaldada por sus simpatizantes, en medio de gritos en los que la llamaban “¡Presidenta!”.

Minutos previos a las 19:00 horas de este viernes 16 de junio, Sheinbaum formalizó su registro para participar en el proceso de selección del coordinador o coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, previo al inicio del proceso electoral.

“Yo Claudia Sheinbaum Pardo, manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de mi aspiración”.

Sheinbaum se comprometió a cumplir con el estatuto de Morena en este proceso (Foto: Infobae México)

La aspirante se comprometió a respetar el estatuto de Morena y a promover los avances de la Cuarta Transformación en esta etapa, en la que además aceptó no confrontar ni desprestigiar al resto de los participantes de la contienda interna.

Te puede interesar: Ebrard es la “corcholata” más fuerte de Morena para llegar a la candidatura presidencial, según encuesta

Asimismo, Sheinbaum hizo el compromiso de no utilizar el poder en beneficio propio, privilegiar a los sectores vulnerables, combatir la corrupción, evitar que sus decisiones pesen motivos personales, no hacer pactos con grupos de interés y ser austera.

Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio por concluido el proceso de registro al proceso interno tras recibir la documentación de los aspirantes invitados por el Consejo Nacional.

Te puede interesar: AMLO reaccionó al tenso reclamo de Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo

El dirigente partidista reiteró que en este proceso interno se respetarán las medidas impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Mario Delgado dio por concluido el proceso de registro con Sheinbaum (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Además de Delgado participaron la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández y otros militantes del partido.

Sheinbaum fue la última corcholata en inscribirse al proceso interno de Morena para participar en las elecciones del 2024, en el cual competirá por la candidatura con el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón, y los ex legisladores Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, así como el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Congreso de CDMX aprobó solicitud de Sheinbaum para dejar Jefatura de Gobierno

El Congreso de la Ciudad de México aprobó esta mañana la solicitud de Sheinbaum para separarse definitivamente de la Jefatura de Gobierno, durante una sesión extraordinaria en la que también se instaló un Colegio Electoral para designar al sustituto de la ex mandataria.

Sheinbaum dejó la jefatura de gobierno de la CDMX para buscar la candidatura presidencial (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Sin embargo, Claudia Sheinbaum anteriormente nombró al secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, su sucesor para terminar la actual administración, desde que anunció su renuncia.

Sheinbaum se ‘despidió’ de la CDMX

La ex jefa de Gobierno realizó el jueves pasado un evento en el Monumento a la Revolución, al cual asistieron los integrantes de su gabinete y 80 mil personas más, aproximadamente.

En el evento que inició poco después de las 16:00 horas, la ex mandataria ofreció un último discurso, en el que destacó los logros de su administración en temas como: movilidad, obras, suministro de agua, seguridad, digitalización, educación, economía, vivienda, violencia de género, igualdad, salud y espacios públicos.

Entre sus logros, mencionó la Beca para Empezar, el Cablebús, la ampliación de WiFi gratuito, la renovación del Trolebús, las obras en la Línea 1 del Metro, la ampliación de Chapultepec, la construcción de tres hospitales; sin embargo, también resaltó los conciertos gratuitos que hubo en el Zócalo capitalino y la creación de universidades públicas.

Como parte del proceso interno, los aspirantes presidenciales deberán realizar recorridos para acercarse a la ciudadanía, previo a las encuetas que se realizarán para seleccionar al candidato de Morena.

<br/>