La Niña Fresa sube prueba contra Ron Roneos y rompe en llanto tras mostrar lesiones: “Lo grabo por si hace algo”

La pareja era muy querida en redes sociales (Tiktok:marianagrimaldii)

Una influencer conocida como La niña fresa se viralizó en días recientes tras exponer que presuntamente su novio Ron Roneos la habría violentado durante el tiempo en que mantuvieron su relación. Así después de que el señalado subiera un par de videos mencionando que aparentemente él era el agredido, la joven posteó en sus redes sociales un nuevo clip en donde enseñó algunas lesiones que tenía.

Fue a través de su TikTok donde Mariana Grimaldi -nombre real de la mujer- enseñó un audiovisual en donde se le ve de noche en la calle. Aunque no se alcanza a saber de qué fecha es el video, sí se le observa sumamente estresada y en llanto.

“Estoy aquí en la calle y me sacó del carro”, comentó en primera instancia.

Posteriormente, La Niña Fresa se descubrió el cuello y enseñó lo que parecían ser rasguños o moretones. También se levantó la manga de su sudadera y al enseñar su brazo se apreciaban algunos hematomas en él.

“No sé si se vea, pero estoy como... sigo en shock, tengo las manos sucias porque aventó mi teléfono por la ventana. Lo grabo no porque quiera, sino porque si hace algo”, puntualizó.

La niña Fresa enseñó pruebas contra su ex (Captura de pantalla/Tiktok)

Usuarios en redes sociales opinaron sobre el nuevo clip

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y, aunque varios de ellos criticaron a la joven, otros más le externaron su apoyo ante los momentos que estaría atravesando.

“Lo que debió haber sufrido con Ron”. “Yo le creo más a ella porque tantos malos tratos de él hacia él en videos. Fueran bromas, pero ya se pasaba el Ron”. “Sea como sea, pues que la verdad salga y pasen rápido este mal momento, el culpable siempre paga tarde o temprano. “Qué lástima que estés pasando por esto, pero lo mejor para ambos es que cada uno siga su vida por su lado, cada que vuelva será peor”, fueron algunas de las menciones.

Cabe señalar que, respecto a este nuevo clip, Ron Roneos no ha hecho ninguna declaración al respecto.

¿Cómo inició todo?

Fue la Niña Fresa quien posteó en primera instancia un video en donde se ven algunas fotografías de ella frente a un espejo. Ahí, la joven enfocó algunos moretones y se podía ver su rostro muy triste. Además, en la descripción del clip etiquetó a Ron Roneos.

La niña fresa y ronroneos terminaron su relación (Ig ron_roneos)

Poco tiempo después, Ron Roneos apareció en sus redes sociales y posteó un video en donde se veía una televisión tirada y otros objetos regados en el suelo.

“Llevo meses sufriendo violencia en el noviazgo, así reaccionó La Niña Fresa cuando intenté terminarla. Lleva meses chantajeándome con denunciarme falsamente con videos de nuestras discusiones sacadas de contexto y autolesionándose si la termino. Me debe mucho dinero y se quiere robar a mi perro, tengo testigos visuales y auditivos”.

A primeras horas del pasado 16 de junio, La niña fresa compartió un TikTok de aproximadamente diez minutos en donde decidió dar todos los detalles sobre las presuntas violencias que vivió junto a su ahora expareja.

“Ron ya había tenido muchos ataques de ira hacia mi persona, había momentos en donde yo tenía que hablarle a mi mamá para que Ron dejara de agredirme verbal y físicamente. Había momentos en donde él me quitaba el teléfono, tenía una caja de seguridad en su casa. Yo ya no podía grabarlo, ni pedir ayuda, ni hacer nada”, mencionó.

La niña fresa dijo que presuntamente la violencia física habría sido tal, que tuvo que mantenerse un poco alejada de sus seres queridos.

“Yo siempre era la que tenía que pedir perdón, la que no podía ver a mi familia porque tenía marcas en el cuello, me arrancó mi perforación, me aventó mi teléfono del carro. Un día yo borracha y él sobrio me azotó la puerta en el dedo, me dejó en pleno Eje Central”, contó.