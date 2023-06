Galilea Montijo sufre crisis de ansiedad tras su divorcio: “Mi hijo me ha puesto muchos límites”

La conductora confesó que su problema se agravó tras su divorcio. (YouTube: Unicable)

Ya pasaron tres meses desde que Galilea Montijo confirmó su separación definitiva de Fernando Reina Iglesias, empresario y político oriundo de Guerrero con quien estuvo casada durante más de 12 años y con quien procreó a su único hijo, Mateo. Durante todo este tiempo, la conductora de Hoy ha procurado continuar con todas sus actividades a pesar de sus problemas personales.

Te puede interesar: Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón pusieron a San Antonio de cabeza en “Hoy” para pedir amor

Fue durante una emisión de Netas Divinas donde la presentadora de televisión se sinceró sobre cómo ha sobrellevado su ruptura amorosa, pues aunque aseguró que concluyó su matrimonio concluyó en buenos términos y recientemente se vio muy acaramelada con un apuesto modelo español en Holbox, en realidad todavía se encuentra atravesando por un proceso bastante doloroso.

“Semanas después de mi divorcio comencé con ansiedades. Digo, uno siempre ha sido ansiocita, pero las toreas. Sobre todo esas noches cuando se vienen esos monstros de ‘¿Ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Cómo le pongo límites a esta mente? y las ansiedades si son espantosas”, declaró.

Montijo está abierta a conocer hombres tras su divorcio de Fernando Reina (Foto: Instagram)

De esta manera, Galilea Montijo dejó entrever que detrás de la radiante sonrisa que presume todos los días en el matutino de Televisa existen fuertes crisis de ansiedad por futuro tras su inesperada separación de Fernando Reina Iglesias.

Te puede interesar: El inédito video de Peso Pluma antes de cantar corridos tumbados

Como era de esperarse, la conductora fue cobijada por sus compañeras de Netas Divinas, quienes no sólo empatizaron con su situación, también concordaron en que es necesario poner límites personales para sobrellevar una situación de dicha magnitud.

“Y la que te regaña y la que te dice: ‘Wey, hiciste bien porque es tu vida la que está en camino’ y la que te regaña me dice: ‘Así o más pend*ja tú. Mi voz me habla feo”, comentó Consuelo Duval, quien también enfrentó su divorcio de Armando Ciurana en 2013.

Galilea Montijo anunció su divorcio de Fernando Reina en marzo de este 2023. (Foto: Infobae)

Natalia Téllez no se quedó atrás, pero compartió su opinión sobre poner límites desde otra perspectiva. Y es que afortunadamente no ha pasado por una situación similar a la de sus compañeras del programa, sin embargo, considera que también es importante pintar una raya con los hijos.

Te puede interesar: Wendy Guevara opina sobre polémica de Raquel Bigorra y Daniel Bisogno: “Me vale que me ataquen”

“Emilia (su hija) físicamente ahorita está en este proceso muy salvaje de descubrir, arañar y jalar pelo. Yo disfruto mucho tenerla encima, pero últimamente si son rasguños y mordidas que digo: ‘Órale, ya tiene cuatro dientes y ya dolió'. Ayer me mordió muy fuerte y como que me reí”, contó.

El testimonio de Natalia Téllez dio pie a que Galilea Montijo también se sincerara sobre cómo han afectado sus crisis de ansiedad a su único hijo, Mateo.

Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias estuvieron casado por más de 12 años. (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Mi hijo me ha puesto muchos límites y empiezan desde: ‘Mamá ¿te puedes salir de mi cuarto?’ pero ‘Yo te lo pague’.

Sin más, las conductoras continuaron con profundizando sobre la importancia de establecer límites en cualquier área de la cotidianidad.

Galilea Montijo habló sobre su romance con un modelo español

“Yo se los dije desde el primer día, pues me verán saliendo con y con otro. Lo que sí es que no está padre que inventar historias de que es infiel, porque hay niños que leen y no está padre. Yo siempre he dicho que en esta historia de Fer y mía aquí no hay cosas raras, porque hay mucho cariño de por medio”.

Las fotos se viralizaron en redes sociales. (YouTube: Productora 69)

Esto declaró Galilea Montijo en un encuentro con medios después de que fuera captada junto a un modelo español de nombre Isaac Moreno disfrutando de las paradisiacas playas de Holbox.

“Me encanta que ponen una fotografía de cuando nos conocemos, que a parte yo dije: ¡Que guapo chavo!’., pero ahí nos conocimos. No es de ‘Hola, mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir’, tampoco muchachos”, añadió.