Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón pusieron a San Antonio de cabeza en “Hoy” para pedir amor

Este martes 13 de junio es un día muy especial para muchos mexicanos; mientras algunos supersticiosos aseguraron que es una fecha llena de mala suerte, otros se encomendaron a San Antonio de Padua para encontrar el amor. Y es que muchos solteros que comulgan con la religión católica ponen de cabeza a dicho santo y rezan una oración para pedir una pareja.

Conductoras de “Hoy” hicieron ritual para pedir pareja tras sus rupturas amorosas

La producción de Televisa no dejó pasar por desapercibida una fecha tan especial y durante su emisión de este martes 13 de junio mostraron cuáles son los elementos que todas las personas solteras deben conseguir para encomendarse a San Antonio de Padua. Y para ejemplificar el proceso invitaron a las tres solteras más famosas de su elenco: Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Legarreta.

“San Antonio bendito, yo quiero un novio bendito”, comentó Yalitza, una invitada especial que apoyó a las conductoras en su ritual.

“Y con mucho dinerito”, bromeó Montijo, quien anunció su divorcio de Fernando Reina Iglesias a principios de marzo de este 2023 y que recientemente fue captada junto a un apuesto modelo español en las paradisiacas playas de Holbox.

“Es una costumbre aquí en México trabajar con San Antonio. (Se pone de cabeza porque) se dice que es como castigarlo para que te traiga el amor. Cuando ya llega lo debes voltear y solo es una tradición aquí en México, porque en España o Italia no se hace y no lo deben poner. Deben dejar a su San Antonio de cabeza aunque traiga niño, no lo quiten, el niño simboliza un comienzo”, explicó Yalitza.

La invitada acomodó en una mesa todos los elementos que las conductoras necesitaban para hacer su ritual. Eligió una manzana porque es la fruta de la tentación y en medio abrió un pequeño hueco para colocar una vela roja con sal de amor y miel previo a que tanto Andrea Legarreta como Tania Rincón y Galilea Montijo externaran sus peticiones.

Fue en ese momento cuando la exconductora de Venga la Alegría tomó un encendedor y prendió la vela roja, mientras sus compañeras lanzaban comentarios en doble sentido sobre las características que debe cumplir su futuro prospecto romántico.

“Vamos a hacer un baño bien importante porque también tenemos que limpiar nuestra aura. Entonces vamos a tomar agua y vamos a colocar pétalos rojos, también le podemos poner miel, sal, perfume y ustedes se hacen este baño el día de hoy. Lo más importante es tener fe de que ese amor va a llegar y cuando se consuma la vela en la manzana, lo vamos a envolver en nuestra ropa interior”, comentó Yalitza.

Según la invitada especial, aproximadamente 13 días después de terminar con el ritual aparecer el prospecto que las conductoras pidieron. Además, comentó que 13 hombres debían darles 13 monedas, así que todos los hombres que estaban en el foro se formaron para darle una moneda a casa una de sus compañeras.

“Te pido por favor que me regales una moneda para que llegue el amor a mi vida”, dijo Andrea Legarreta a Raúl Araiza.

Cuando Galilea Montijo terminó de recibir sus respectivas monedas se acercó a la figura de San Antonio de Padua que estaba en el foro para pedirle directamente un novio:

A mí me enseñaron a pedir bien y muy bonito. (Quiero un novio) muy guapo, con mucho cuadrito y con mucho dólar, mucho euro, muy chistoso y que le guste el agua de jamaica.

Cabe recordar que Galilea Montijo se divorció de Fernando Reina Iglesias en marzo de este 2023 tras 11 años de matrimonio; Tania Rincón terminó su matrimonio de 13 años con Daniel Pérez y Andrea Legarreta se separó de Erik Rubín tras más de dos décadas juntos.