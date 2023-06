Susana Zabaleta retó a Luis Miguel y a Peso Pluma a cantar con ella: “Que se atrevieran”

La artista consideró que sus colegas están acostumbrados a cantar ante multitudes, no obstante le gustaría compartir con ellos en el Lunario (Foto: Instagram)

En medio de la “fiebre” de los corridos tumbados, género del regional mexicano que enarbolan figuras como Natanael Cano, Junior H, Fuerza Regida y Peso Pluma, la cantante Susana Zabaleta le lanzó un reto a este último, quien en poco tiempo se ha convertido en una celebridad muy popular.

Y es que la soprano retó al cantante jalisciense a cantar junto a ella en el Lunario del Auditorio Nacional el próximo 27 de julio, espacio donde se presentará en concierto con un concepto de banda norteña. La también actriz incluso imitó la voz del cantante de 24 años al finalizar el estreno de la temporada actual de Los monólogos de la vagina, en el teatro Libanés, donde actúa.

“Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola”, fue el fragmento de Ella baila sola la famosa canción de Peso Pluma que la soprano imitó, con lo que causó las risas de los ahí presentes en conferencia de prensa.

El tema salió a colación debido a que Zabaleta se refirió a la serie de conciertos que cada dos meses presenta en el Lunario, y donde cada vez que se presenta buscar brindar a su público una temática diferente.

Susana participa en "Los monólogos de la vagina" 2023 (Foto: Susana Zabaleta/ Facebook)

“La vez pasada fue Broadway y ahora va a ser banda, me encantaría que (Peso Pluma) se atreviera a cantar conmigo, imagínate; hay varios (músicos) en la mesa y vamos a ver quién dice que sí, quién se atreve a subirse a cantar aunque sea en el Lunario”, expresó. Tras ello, un reportero le planteó la posibilidad de invitar a Luis Miguel a una de sus presentaciones.

“Yo sé que ellos cantan así para multitudes, pero estaría increíble que se atrevieran a cantar conmigo; Julión (Álvarez) no, casi lo mato, ese no creo que diga que sí, después de todas las cosas que le dije, pero es que ahora ya no cantan feo a las mujeres y eso es bonito”, expresó la famosa de 58 años.

No es la primera vez que Susana expresa su simpatía hacía Peso Pluma, pues hace unos días dijo amarlo.

“Lo amo, me encanta (…) Es que se está creando, está evolucionando la música hacia un lugar que hace bailar a la gente, que crea músicos increíbles”, dijo la famosa en un encuentro con la prensa y detalló que el próximo 27 de julio cantará acompañada de músico norteños. “Voy a estar con banda en el Lunario”.

Susana Zabaleta elogió el estilo de Peso Pluma (Foto: Instagram)

Por otro lado, en la misma conferencia de prensa, la actriz que cuenta con más de 40 años de trayectoria expresó su descontento con las personas “ruidosas” que no respetan las salas de conciertos y escenarios teatrales, e hizo énfasis en aquellas situaciones en que bebés son llevados a los espectáculos y con su llanto interrumpen la concentración de los artistas.

Además se refirió a la adicción a estar al pendiente de lo que ocurre en las redes sociales por medio del teléfono móvil, lo que calificó como una “terrible enfermedad”.

Advierte que callará a todo aquel que falte al respeto al artista por llevar a su bebé (Foto: Archivo)

“Pues no es un lugar para traer un bebé. Esta terrible enfermedad, que no podemos estar 5 segundos, no permitirnos sentir; cuando estamos más comunicados es cuando más solos estamos... entonces, yo veo a la gente tan sola que no puede dejar el teléfono porque siente esa angustia y esa soledad terrible de no escuchar un chisme o de no entender lo que está pasando en el mundo fuera tan importante”, dijo la actriz de Sexo, pudor y lágrimas.

“A mí me vale madre que lo tomen mal, que los callen, yo seguiré callando a la gente mientras no exista ese respeto hacia sí mismos, porque no me están faltando el respeto sólo a mí, se están faltando el respeto ellos mismos, de no escuchar lo que estamos haciendo”, apuntó.