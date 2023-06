María Elena Ríos respondió a Tenoch Huerta y acusó un modus operandi por parte del actor

María Elena Ríos respondió al comunicado del actor de Black Panther: Wakanda Forever (Foto: Instagram)

Luego de que el pasado 9 de junio la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos denunciara que Tenoch Huerta ha incurrido en desafortunadas acciones por las que lo calificó como “depredador sexual”, de las que dijo haber sido víctima personalmente, ahora la también activista ha dado a conocer el presunto “modus operandi” del actor para violentar mujeres.

Y es que tras denunciar que el histrión ha incurrido en prácticas abusivas, y señalar que el colectivo que lidera el protagonista de Black Panther: Wakanda Forever, Poder Prieto, publicó un contenido que contó con su participación aunque no se le pagó la cantidad de dinero acordada, Tenoch emitió un comunicado en el que negó las acusaciones.

En dicho texto compartido en su cuenta de Instagram, el actor de 42 años confirmó que sostuvo una relación con la música mixteca y expresó que recientemente inició acciones legales luego de que la saxofonista comenzara a tergiversar sus interacciones públicas y privadas.

“Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada. Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses”, comenzó.

Tenoch Huerta fue señalado de “depredador sexual” por la saxofonista María Elena Ríos (Fotos: Instagram)

“Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común”, escribió el antihéroe de Marvel.

Ahora, ha sido la noche de este jueves 15 de junio cuando la también activista en temas de violencia contra las mujeres, quien es sobreviviente de un ataque con ácido, contestó lo expresado por el actor y escribió en sus redes sociales:

“Tenoch, sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa. En México la violencia que ejerces aún no se legisla. Te aprovechaste. Entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentado”.

La saxofonista María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta: “Superhéroe abusador” (Fotos: Instagram/@brujamixteca/@tenochhuerta)

Además, reveló cuál sería la táctica de Tenoch Huerta para aprovecharse de otras chicas, que, asegura, se pusieron en contacto con ella para contarle sus experiencias junto al actor.

“A partir de mi denuncia pública, varias compañeras se acercaron para compartirme sus historias y desafortunadamente es un Modus Operandi que Tenoch ejerce de manera normal desde hace años”, inició.

“Consiste en buscar a mujeres vulnerables emocionalmente, hacerla sentir admiradas (eres un mujerón, eres bonita, eres inteligente, te admiro mucho, siempre he soñado tener una novia como tú). Enamorarlas, ganarse su confianza, utilizarlas como un trofeo sexual. De forma abrupta dejar de comunicarse y desaparecer. En ocasiones volver a buscarla pero solamente para tener sexo. Desentenderse y no hacerse responsable emocionalmente para después victimizarse, si lo buscan para aclarar las cosas”, escribió la música.

La activista que dijo poseer “principios sólidos como la congruencia, la verdad y la franqueza” escribió que el comunicado que Huerta publicó el pasado 12 de junio de 2023 “evidencia las técnicas de intimidación tradicionales y típicas de un agresor y que provienen de las estructiras fundadas desde el patriarcado”.

La activista denunció que Tenoch ejerce violencia sexual (Fotos: Infobae México/ Jovani Pérez)

Además acusó que al actor supuestamente incurre en un delito al momento de sostener relaciones sexuales. “Los actos consensuados en un inicio no determinan que sigan siéndolo todo el tiempo porque quitarse el condón sin avisar es un delito de agresión sexual, y en inglés se le conoce como stealthing”.

Asimismo, la mujer de 31 años se refirió a Poder Prieto, la organización que desde hace unos años ha impulsado Tenoch Huerta como parte de sus esfuerzos por visibilizar el racismo sistemático.

“A esto le antecede una secta, que en apariencia funge como un colectivo, pero que se ha apropiado de un discurso antirracista para reunir un capital de seguidores y obtener fines personales de nombre Poder Prieto, el cual lo protege y lo seguirá haciendo porque son las únicas personas que lo pueden respaldar en sus dichos”, además aseguró que dentro del colectivo, mujeres integrantes conocen la supuesta verdad de Tenoch.

“Así es, es muy idiota pero está tratando de deconstruirse, me consta. -reconoció ante mí una de las actrices que lo fundaron”, escribió María Elena en su comunicado.