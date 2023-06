Julio César Chávez Jr. reveló detalles de su última recaída: “Tomé otras cosas”

Julio César Chávez Jr. aseguró que está bien después de la recaída que tuvo (Instagram/ @jcchavezjr)

El cambio de vida que ha hecho Julio César Chávez Jr. le ha permitido mostrarse más transparente con su público y fans en relación a su problema de adicciones y la rehabilitación que ha tenido a lo largo de un año. El hijo del gran campeón mexicano ha compartido su testimonio sobre cómo ha sido su recuperación desde que salió de la clínica en la que estuvo internado.

Te puede interesar: Cuándo será la clase masiva de box en CDMX encabezada por JC Chávez

Pero, dentro de su testimonio de vida, Julito se animó a hablar de su recaída que tuvo a principios de mayo de 2023, en la cual su papá Julio César Chávez confesó que al Junior “se le inflamó el cerebro”. Chávez Jr. aceptó que tuvo un cuadro grave, ya que nunca se había puesto tan mal, según contó en entrevista para el podcast No Puedes Jugar Boxeo.

Cabe apuntar que su caso se dio a conocer porque el propio Julio César realizó una transmisión en vivo en redes sociales, en el cual se le notó alterado y distraído. Chávez Jr. lamentó lo sucedido ya que no supo qué ingirió; aunque no quiso dar mayores detalles al respecto, dejó entrever que fue influenciado por alguien más para consumir dicha sustancia que lo puso mal.

El "Junior" aceptó que se equivocó y lamentó las grabaciones en las que acusó a su papá de querer anexarlo nuevamente

“Yo tomé unas cosas, y sabes que eran otras cosas —no te voy a decir de qué ni cómo— pero tomé unas cosas que nunca había probado y me puse... ni cuando estuve mal”

El excampeón mundial aceptó que lo que ingirió le afectó la memoria, ya que no recuerda nada de la grabación que hizo, tampoco recordó qué fue lo que dijo y las declaraciones que hizo en contra de su papá. Así que aceptó su error por haber ingerido dicha sustancia que puso en riesgo su vida.

Te puede interesar: El mensaje que Sylvester Stallone y Floyd Mayweather Jr. mandaron a la clase masiva de box en Ciudad de México

“Yo no recuerdo realmente lo que acababa de decir un día antes, ‘lo último que voy a hacer es decir cosas’ pensé y al otro día que hago eso y sucedió, eso fue algo que me equivoqué, me equivoqué pero mi mentalidad es la misma”, señaló.

Una vez que confesó su error, Julio consideró que esta experiencia le ayudó a ver las consecuencias de los “descuidos”, así que reconoció que no siempre es bueno dejarse influenciar por otras personas cuando se está llevando a cabo un tratamiento personal. Insistió en que no supo qué fue lo que ingirió, en consecuencia los efectos fueron alarmantes para Julio y su familia.

Chávez Jr. retomó sus entrenamientos después de rehabilitarse, pero aún no tiene una pelea pactada (Instagram/ @jcchavezjr)

“Creo que me ayudaron más para que te des cuenta que un descuido, si haces caso y te llevas con alguien, te pueden fregar, te pueden chin****r porque en realidad no sabía lo que era”

En retrospectiva, Julio César Chávez Jr. aclaró que después de esa recaída se acercó a la clínica de su papá, estuvo internado un día para ver su evolución y fue desintoxicado completamente, por lo que ahí agradeció el apoyo de su familia, quienes siempre han estado procurando su bienestar.

Te puede interesar: André Onana elige guantes mexicanos para la final de la Champions ¿cuáles son y cuánto cuestan?

“No me gustaría entrar en detalles, pero puedo decir que es cierto y real que no me lo esperé y me puse... ¡increíble, nunca me había visto así!, pero gracias a Dios otra vez retomé camino, me desintoxiqué”, agregó.

Julio César Chávez Jr. acudió a una de las clínicas de su papá para desintoxicarse (Foto: Chris Farina/ Top Rank)

Por otra parte, el Junior se animó a revelar otro episodio de su vida en relación a su problema de adicciones. Su padre ha sido claro al explicar que Chávez Jr. no consume algún tipo de droga, ante dicha declaración, Chávez Carrasco completó la versión de su papá.

Aceptó que su situación de rehabilitación tiene que ver con pastillas para adelgazar, pero durante su juventud sí llegó a probar otras sustancias, pero no se enganchó con ellos y encontró otro tipo de pastillas a las que se hizo adicto.

“Antes en algún tiempo probé las drogas, pero se me hace muy tonto meterse cosas por las narices... en algún tiempo lo hice, ahora lo pienso y digo ¿cómo me animé?, pero eso ya quedó atrás”, finalizó.