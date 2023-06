SEP: quiénes no tendrán clases este 16 de junio

Maestros se reunirán este mes para tener la tradicional Junta de Consejo Técnico. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que el próximo viernes 16 de junio de 2023 alumnos de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, no tendrán clases. Dicha medida únicamente aplicará para los estudiantes de Jalisco.

De tal forma que los alumnos de dicha entidad serán los únicos del país que no tendrán clases, esto debido a que la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso local anteriormente marcó dicha fecha como un día festivo, esto debido al Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de la entidad.

Asimismo, la SEP le solicitó a los padres, madres y tutores de familia que los infantes y adolescentes de todo el país que se encuentren estudiando el nivel básico de educación, que asistan a clases el siguiente sábado 17 de junio del presente año, lo anterior con motivo de que se lleve a cabo la Estrategia en el Aula conocida como “Prevención de adicciones”.

Cabe destacar que la Secretaría de Educación detalló que la asistencia de los niños a dicho taller sería completamente opcional y que aquellos que decidieran no ir o que no pudieran hacerlo, no recibirían ningún tipo de sanción.

Alumnos de la educación pública, SEP. Foto: @SenlOficial

Por medio de un comunicado revelaron cuáles serían las actividades que se realizarán en el taller de prevención de adicciones:

- Actividades informativas.

- Recreativas.

- Artísticas.

- Culturales.

- Deportivas.

Además, las acciones anteriormente mencionadas también se realizarán en zonas abiertas como parques, jardines, centros deportivos y comunitarios, motivo por el cual se espera que la participación de los estudiantes sea alta.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2022-2023 la SEP?

Debido a la iniciativa para que el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes sin la presencia de alumnos, las fechas se tuvieron que recorrer, por lo tanto los estudiantes concluirán el ciclo escolar con anticipación.

Los estudiantes terminarán el curso con anticipación

Esto gracias a que la SEP suprimió el taller intensivo durante el mes de junio, por lo tanto se postergará hasta finales de julio, lo cual permitirá que concluyan con antelación las actividades académicas en todos los niveles que abarca la educación básica.

Actualmente, el taller se encuentra marcado como inhábil para los estudiantes, mismo que abarca del lunes 5 al viernes 9 de julio, mientras que el fin de curso quedó marcado el 26 del mismo mes. Además, se destacó que el fin de las clases para los alumnos sería el 19 de julio.

Por otra parte, la entrega de boletas se llevará a cabo entre los días 14, 17 y 18 del mismo mes. A pesar de que la Secretaría no ha dado a conocer el día que dará inicio el siguiente ciclo escolar, adelantó que estará programado para el mes de agosto.

Cabe mencionar que la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, el pasado 31 de marzo indicó que la modificación al calendario escolar 2022-2023 se realizó con el propósito de reorganizar las acciones de formación continua para el magisterio.

Leticia Ramírez destacó la propuesta que plantea este gobierno a través de La Nueva Escuela Mexicana. (Presidencia)

Con ese único fin se reprogramaron los Talleres Intensivos de Formación Continua para Docentes: Plan y Programas de Estudio para Educación Básica sin presencia de alumnos.

“Los cambios se realizan en respuesta a diversas solicitudes por parte de docentes, madres y padres de familia que, sobre ese tema, recibió la SEP. Por tal motivo, el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes: Plan y Programas de Estudio para Educación Básica sin presencia de alumnos, previsto del 5 al 9 de junio, se trasladará a los días 20, 21, 24, 25 y 26 de julio”, concluyó la titular.

Finalmente, los días festivos no oficiales que quedan en lo que resta del año son:

- Jueves 12 de octubre: Día de la Raza.

- Jueves 2 de noviembre: Día de Muertos.

- Martes 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe.