“Nuestro gobierno no permite chantajes”, dijo AMLO tras toma del Aeropuerto Internacional de Culiacán

(Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el gobierno federal no cederá ante la protesta de productores en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, que desde la tarde del martes detuvo por varias horas las operaciones, pues afirmó que no se permitirán los chantajes por parte de “gente acostumbrada a la corrupción”.

“No vamos a ceder aunque tengan el aeropuerto. (...) Nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gente acostumbrada a la corrupción”, dijo.

En su conferencia de prensa mañanera, aseguró que no todos los productores de Culiacán están involucrados con las protestas en el aeropuerto y aseguró que no se usará a la fuerza pública contra los manifestantes.

“Toman el aeropuerto de Culiacán, no todos, por que se dan cuenta que ayudamos a los productores (...) eso se sabe y son como 200, entonces cierran el aeropuerto y hasta que no tengan un precio de garantía y que sea para todos, no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y no vamos a usar la fuerza publica”, resaltó.

El Jefe del Ejecutivo acusó a líderes de partidos políticos “del bloque conservador” y organizaciones “del régimen neoliberal” de inmiscuirse en protestas del sector productor, pues afirmó que no representan a los agricultores indígenas, sino que a los grandes productores.

“Esto es una provocación, propaganda. Más que nada publicidad y muy vulgar. Aquí están metidos los del bloque conservador”, puntualizó.

“Son asociaciones de productores que no son asociaciones. No representan a los indígenas, a los pequeños productores. Son los grandes productores y también coyotes”.

¿Qué ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Culiacán?

La tarde de martes, alrededor de 4 mil agricultores protestaron en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, en Sinaloa, tras realizar una asamblea frente al Palacio de Gobierno, para solicitar a las autoridades que se establezca un mejor precio en la venta de toneladas de maíz y trigo, es decir, de 7 mil y 8 mil respectivamente.

Las autoridades locales contuvieron la llegada de los manifestantes, pues de acuerdo con diversos reportes, los productores querían tomar el aeropuerto y las casetas de la carretera Culiacán- Navolato ; sin embargo, los policías de tránsito cerraron las vialidades con sus patrullas, lo que provocó afectaciones a la circulación de autos en la zona y también el flujo de aviones.

Debido a la protesta, el aeropuerto suspendió por completo sus actividades alrededor de las 15:30 horas.

No obstante, 30 minutos después, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, anunció que se liberó la circulación en ambos sentidos en el tramo de Aguaruto a San Pedro, en la carretera de Culiacán-Navolato.