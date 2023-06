Un perro murió tras ser amarrado a un tubo y ser expuesto al sol en Yucatán

El canino tratando de buscar una sombra para cubrirse del fuerte calor que se registró en el estado de Yucatán (Facebook)

Un perro que fue amarrado en un tubo afuera de una casa en el fraccionamiento Gran Calzada, en el municipio de Umán, en Yucatán, falleció tras pasar varias horas expuesto a las altas temperaturas que se registraron en el estado del sureste mexicano.

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia cómo el can intentó encontrar una sombra en un muro, no obstante, no fue suficiente para protegerse del abrasante calor. En frente del canino había una caja de cartón, ropa colgada y sus dueños le habían dejado sus dos platos de alimento en agua justo donde pegaba el sol.

Tras darse a conocer el caso en redes sociales, la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal Doméstico de la Fiscalía General del Estado de Yucatán dio a conocer que tomó el caso del animal, abrió una carpeta de investigación para esclarecer si se realizó un delito.

La investigación del caso

Última foto que publicaron del animal antes de que una persona externa del fraccionamiento trató de ayudarlo (Facebook)

De acuerdo con información del portal de noticias locales El Diario de Yucatán, el perro murió amarrado frente a las puertas de una de la casa del fraccionamiento, a las pocas horas que fue expuesto al abrasante calor que se registró en el estado.

Uno de los vecinos realizó la denuncia en redes sociales, “Esto es crueldad, amarrado en el sol y está casi muriendo. Por favor sean conscientes”, escribió el internauta en su perfil de Facebook junto con algunas fotos en donde se ve que el perro está sufriendo un aparente golpe de calor.

En la última foto publicada del canino se ve al animal completamente acostado a lado de la caja. De acuerdo con información de Protección Civil de Yucatán en esta semana se han registrado temperaturas por arriba de los 42 grados centígrados y la sensación térmica ha llegado a más de 50 grados.

Algunos usuarios de las redes sociales criticaron el accionar por parte de los vecinos pues consideraron que en lugar de tomar una foto del animal, debieron rescatarlo o ayudarlo a pasar el fuerte calor que estaba sufriendo.

Maltrato animal en Yucatán

En México siete de cada 10 perros sufren de maltrato animal (Pixabay)

En el artículo 409 del Código Penal del estado tipifica el maltrato animal como un delito y son todos aquellos actos de maltrato o crueldad en contra de un ser sintiente de compañía que le cause daños físicos o, en el peor de los casos, la muerte.

Las penas por este delito son de uno a cuatro años de prisión y una multa que va de 400 a 800 Unidades de Media y Actualización, en casos donde el animal de compañía solo sufrió de maltrato físico. No obstante, si la mascota fue víctima de un grave sufrimiento animal antes de su muerte las penas se aumentarán en un cincuenta por ciento.

En la última publicación que se realizó respecto al canino de pelaje marrón el vecino detalló que una persona externa al fraccionamiento fue a ayudar al perro pero ya era demasiado tarde, pues el animal ya no reaccionaba y no tenía signos vitales.

“Ya estará contento el vecino que dejó afuera a su perrito agonizando por el calor tuvo que ir una persona que vive fuera del fraccionamiento”, comentó uno de los vecinos. “Espero que por lo menos les dé vergüenza”, aunó.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siete de cada diez perros sufren maltrato y México es el tercer país con más casos de este delito a nivel global. Actualmente 28 de las 32 entidades federativas del país cuentan con legislaciones que buscan sancionar a las personas que cometen estos crímenes.