Quién es el empresario Zacarías Melhem, futuro esposo de la actriz Ana Brenda Conteras

La actriz participó en Teresa -2010- (Foto: Instagram/@anabreco)

Una estrella más del reparto de Teresa -2010- se vestirá de novia: Ana Brenda Contreras llegará al altar y así lo ha dejado ver en sus redes sociales. La querida actriz de Televisa posó junto a su futuro esposo, el empresario Zacarías Melhem, compartiendo en primer plano la lujosa y glamurosa sortija que le fue entregada, algo que ha dado sin palabra alguna la noticia de su futuro matrimonio.

“Lo mejor ya está pasando”, fue la descripción que le dio la popular modelo en su cuenta de Instagram a una foto donde se les puede observar abrazados, sonriendo, pero sobre todo lo más llamativo fue ella tocando su pecho con su mano para que el anillo de compromiso fuera el verdadero protagonista.

Luego de que la noticia cobra gran viralidad en redes sociales y que el mundo del entretenimiento comenzará a reaccionar con gran euforia, más de un despistado se preguntó “¿Quién es el novio y a qué se dedica”?”, sin dejar de lado el interés por saber la historia de amor que los ha llevado a querer dar el siguiente paso, aunque de momento se desconoce si será por la vía legal, religiosa o ambas.

¿Quién es Zacarías Melhem?

L actriz de Televisa compartió fotos del momento (Foto: Instagram)

La actriz de otras relevantes telenovelas como Corazón indomable, La que no podía amar y Por amar sin ley se va a casar con el empresario Zacarías Melhem, un empresario de 50 años de edad de origen mexico-estadounidense. Melhem estuvo casado anteriormente con Mirtha López, quien murió de un infarto cerebral en el 2018.

Sobre sus redes sociales, pasatiempos y demás pasatiempos, el empresario ha mantenido una gran discreción, por lo que gran parte de su vida privada es todo un misterio, ya que las pocas fotos que están al alcance de todo el público son las mismas que comparte la famosa de Televisa.

Ana Brenda Contreras lo presentó por primera vez como su pareja en el mundo del internet en el año 2020, con motivo de su cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños al rey!, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). ¡Te amo mi Rock, happy Birthday!”, escribió en aquel entonces. ¡Felicidades! ¡Viva el amor!”, escribió la actriz.

Cuál es la enfermedad que sufre Ana Brenda Contreras

La actriz ya no ha formado parte de melodrama mexicanos REUTERS/Caitlin Ochs

A través de sus redes sociales, la actriz Ana Brenda Contreras compartió a sus seguidores su experiencia con un padecimiento que ha tenido por algunos años. En una historia de Instagram, la intérprete mostró una foto suya con el vientre inflamado.

Y es que la protagonista de telenovelas tiene Síndrome del Intestino Irritable (SII o IBS por sus siglas en inglés). “Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las alfombras rojas, además de que no se me antoja. Aún así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el “Estás embarazada’”, escribió en sus historias de Instagram.

Por otra parte, Contreras explicó a sus más de siete millones de seguidores que se sabe muy poco sobre esta condición y prueba de ello era que ha hecho lo posible por manejar esta situación. “Ya fui a doctores y ya probé mil dietas y medicamentos”, añadió la también cantante.

La actriz ha participado en series y películas Foto: Instagram @anabreco

Entre los síntomas y secuelas que ha experimentado, Ana Brenda destacó problemas de alimentación y dolores en el cuerpo: “Soy intolerante a mil cosas, además de que el estrés o el cansancio lo agudiza. Es un dolor espantoso como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar. Una inflamación horrible”.