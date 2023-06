Mini Oxxo de juguete se volvió viral en redes sociales

El juguete causó sensación en internet

En redes sociales surgió más de un video de experiencias de internautas interactuando con el Oxxo miniatura oficial de la tienda de autoservicio. Y es que el juguete es tan particular, que despertó la curiosidad de las personas, quienes hicieron de todo para hacerse con uno.

En TikTok, el mini Oxxo estilo Lego se volvió tremendamente popular. El usuario de la red social llamado “Gerardo Gallareta” subió a su cuenta la historia de cómo consiguió el artefacto, y su video se viralizó, alcanzando casi 350 mil likes y un montón de comentarios.

Según el internauta, conseguir el juguete no fue cosa sencilla, pues recorrió más de diez tiendas Oxxo sin tener suerte. Asimismo, dijo que la pequeña maqueta no se encuentra en el área de juguetes sino en la caja de cobro. Esto generó curiosidad entre sus seguidores, pues se mostraron asombrados de que hubiera una sección de juguetes en la tienda de autoservicio.

El Mini Oxxo estilo Lego se encuentra disponible únicamente en las tiendas de la marca, y se venden a un precio de 120 pesos mexicanos. Se trata de una caja pequeña de cartón que contiene varias bolsas con las piezas listas para ensamblarse. También, el paquete cuenta con un instructivo para armarlo y unas cuántas calcomanías para decorarlo.

El mini Oxxo de juguete que conquistó a las redes sociales (TikTok/soydavec)

Son 92 piezas cuyo tiempo de armado es de 10 minutos aproximadamente. Gerardo, el creador del video, finalizó su clip diciendo que había un gran parecido entre el Oxxo real y su versión de juguete, además animó a sus seguidores a comprarse uno también.

“Sí se parece en un cien por ciento. El Oxxo ya es tan famoso que es cultura moderna. Si tú coleccionas algo y aunque no colecciones, siento que es algo que todos deberíamos de tener. Así que ve por uno porque quién sabe si van a volverse a vender. Puede ser que te quedes sin tu Mini Oxxo”, mencionó el joven.

En efecto, la popular maqueta recuerda mucho a los productos de Lego, mismos que han conquistado al mercado del juguete no sólo en México, sino a nivel mundial. El mini Oxxo está siendo una sensación entre los internautas de redes sociales y los coleccionistas.

Oxxo sorprendió a sus clientes con un juguete de la tienda que se volvió viral (getty Images)

Los internautas reaccionaron al video con divertidos comentarios, enfocándose en lo curioso que es el juguete y lo difícil que es conseguir uno: “Mi mamá lo va a querer poner en el nacimiento”, “Desventajas de vivir en un pueblo. Aquí nada más hay dos Oxxo y en ninguno venden juguetes”, “Sólo una caja funciona, la otra sin sistema”, “Yo con unos amigos tenemos un Oxxo a lado de nuestra escuela, litera, lo compramos antes de entrar y lo armamos en clases”, “Próximamente en mercado libre a mil 200 pesos”.

La tienda Oxxo tiene gran presencia no sólo en la Ciudad de México, sino en el país entero, por lo que la mayoría de los mexicanos estamos familiarizados con ella. Por esa razón, no es raro que el juguete se haya vuelto tremendamente popular. Otros usuarios de TikTok también han documentado su experiencia comprando su mini Oxxo.

En videos de otros tiktokers, los usuarios contaron decepcionados que no fueron capaces de conseguir el curioso juguete. No obstante, quienes sí han tenido suerte, animaron a los demás a no perder la esperanza. El mini Oxxo estilo Lego cuesta 120 pesos mexicanos y está disponible en las cajas de algunos de los establecimientos.

En la República Mexicana hay más de 20 mil tiendas Oxxo. No obstante, no se trata de una marca que tenga presencia únicamente en México, pues también ha llegado a Colombia, Perú y Chile y otros países de Latinoamérica.