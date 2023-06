Luis de Alba y Alejandro Suárez estarían siendo discriminados: “Dicen que somos viejitos”

Luis de Alba, César Bono, Alejandro Suárez, Benito Castro y Carlos Bonavides estelarizan "Por qué será que las queremos tanto" (Foto: Instagram)

A pesar de que Alejandro Suárez, Luis de Alba, Benito Castro, Carlos Bonavides y César Bono conquistaron al público desde hace décadas con su trabajo en la comedia mexicana y sus entrañables personajes de la pantalla, uno de esos carismáticos actores asegura que por su edad ya es muy difícil que les ofrezcan oportunidades laborales en el medio artístico.

Fue en una entrevista para De primera mano donde Luis de Alba brindó declaraciones a propósito de la obra de teatro Por qué será que las queremos tanto, en la que ninguno de los cuatro histriones da vida a personajes como “El Pirrurris”, “El Papiringo”, “El Simpatías” o “Frankie Rivers”, roles que les han dado la fama ante el público.

Luis de Alba contó a las cámaras del programa que el proyecto teatral surgió a falta de ofertas para aparecer en televisión o cine. “Las empresas televisoras discriminadoras de los que dicen que somos viejitos, viejitos los cerros. Ahí te va: ya la gente en las novelas, en programas cómicos de comedia te ponen ahí de viejito, de abuelito; o dicen ‘háblale a Luis de Alba’ (y contestan) ‘no, cabr*n, se cayó, trae una prótesis, se ve que no, cómo crees, trae bastón’. Entonces sí es discriminación”, expresó el actor.

Anteriormente el prolífico comediante ya había hablado al respecto, luego de sufrir un accidente doméstico que menguó su salud. El popular “Juan Camaney” criticó en junio de 2022 el hecho de que como actores, si su salud no es la adecuada, los realizadores no los toman en cuenta para no verse comprometidos.

A sus 78 años, el comediante se siente excluido de los proyectos de televisión (Foto: Twitter/LuisDeAlbaMX)

“No es que nos quiten, sólo no te llaman porque les vas a causar problemas, eso no debería ser, pero es, pero aquí vamos a demostrarles que estamos aptos para cualquier papel, en cualquier momento y con el ánimo hasta arriba”, subrayó el actor de 78 años.

Y es que el pasado noviembre de 2021, el humorista volvió a aparecer frente de las cámaras junto a su esposa Abigail Alfaro en una gala en beneficio del Hospicio Cabañas organizada por el gobierno de Jalisco y la fundación de Alejandro Fernández.

En un encuentro con la prensa Luis compartió que las terapias le ayudaron mucho y que el doctor lo felicito por sus avances. “Tuve un accidente, estoy listo, ya me dio el doctor de alta y salí por primera vez para que sepan que camino y sobre todo a contribuir con la causa y a saludar con todo cariño a Alejandro y su familia’', expresó el famoso y experimentado comediante.

De Alba expresó que los productores prefieren no contratarlo por su estado de salud (Foto: Archivo)

Asimismo, fue en julio de 2022 cuando el comediante se refirió a la misma situación.

“(Dicen) háblale a Luis de Alba, ‘No, no, se rompió la cadera, está en cama, ya está muy mal, ya está grande, se ve cansado, usa bastón o anda en andadera’, todo ese tipo de cosas...pues está mal”, aseguró ante las cámaras de Hoy sobre lo que él cree que se habla entre los empresarios.

Aunque está desanimado por las nulas oportunidades de trabajo con las que cuenta, el actor comprende la situación y asegura que no sólo en el medio artístico se sufre lo mismo, sino que en otros los gremios y oficios, por ello prefiere tomarlo con calma pues siempre se ha considerado un hombre muy trabajador.

“Eso es lógico, eso ha sido toda la vida, en las oficinas, en los negocios, en todas partes sucede el mismo fenómeno”, argumentó. Sin embargo, destacó que es marcada la diferencia en cuanto a las ofertas de trabajo a los actores de edad madura en nuestro país, en comparación con el país del norte.

“Sólo que sí, en el caso de los actores, en México, no sucede en los Estados Unidos, está mucho más marcado”, expresó.