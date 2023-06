Daniela Castro criticó que productores elijan actrices según su número de seguidores

Este 2023, Daniela regresará a la pantalla tras cinco años de ausencia (Foto: Instagram)

Actualmente la industria del entretenimiento ha cambiado mucho, y las telenovelas, aquel producto estrella de las televisoras como Televisa, no son la excepción, pues ha cambiado mucho la manera en que se elige a las y los protagonistas, al menos así lo considera Daniela Castro.

Te puede interesar: Mamá de joven desaparecida respondió a Mickey Santana: “Puras mentiras”

Y es que con el paso de los años las cosas suelen cambiar y aquellas protagonistas de melodramas que en los años 90 se consolidaron frente a las pantallas al participar en múltiples proyectos, parecería que actualmente algunas de ellas están siendo olvidadas por los productores.

Este es el sentir de la actriz quien durante la última década del Siglo XX protagonizó múltiples proyectos, uno seguido tras otro, en la pantalla de Televisa. Cadenas de amargura, Cañaveral de pasiones, Desencuentro y El noveno mandamiento son algunas de las producciones en las que la actriz participó con gran éxito y la posicionaron en el gusto del público.

Te puede interesar: Poncho de Nigris aseguró que La Tigresa no le permitía convivir con otras mujeres

Sin embargo, entre 2011 y 2017 las apariciones de Castro en la televisión comenzaron a ser más espaciadas, pues únicamente participó en tres telenovelas; y fue en 2018 cuando desapareció de la vida pública tras un bochornoso incidente.

Junto a "El Negro" Araiza, la actriz protagonizó Cadenas de amargura (Foto: Archivo)

Y es que fue en ese año cuando la actriz, sobrina de los famosos “Hermanos Castro” de la música, fue acusada de robo por la tienda Saks Fifth Avenue, en Estados Unidos, por lo que Daniela optó por permanecer en bajo perfil hasta que, tras cuatro años de litigio, un juez falló en su favor y fue declarada inocente, tras ello acudió a la misma tienda en un acto de liberación.

Te puede interesar: Sergio Mayer explicó por qué no necesitó pruebas para creer en el testimonio contra Héctor Parra

En entrevista para Despierta América, Castro contó en noviembre de 2022 que su visita al establecimiento del cual salió esposada es un acto simbólico para recalcar su inocencia, ahora junto a sus hijas.

“Fue un momento clave porque es un cierre de una situación que viví, muy incómoda, con impotencia, con mucha frustración, injusta. Entonces, para mí, el volver a entrar y entrar con mis hijas, me llena de alegría”, expresó.

Fue hasta este 2023 cuando Daniela Castro fue presentada como parte del elenco de la próxima telenovela a estrenarse, Un golpe de suerte.

Daniela Castro lamentó que los productores no tomen en cuenta la preparación de las actrices (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto de la elección de elencos en la televisión, la actriz de 53 años comentó que las estrategias a las que recurren los productores están afectando a las actrices como ella, quien ya lleva una carrera consolidada gracias a su participación en diversos proyectos, lo cual parece no ser suficiente para la industria actual del entretenimiento televisivo.

Daniela criticó que la nueva táctica empleada por los realizadores sea contratar a influencers de las redes sociales o a actrices con un considerable número de seguidores, tomándolo como un indicador de su popularidad en internet.

“Está tremendo, escogen a las actrices dependiendo el número de seguidores y de ‘likes’ y de no sé qué, nosotros en nuestro tiempo para nada, yo no soy muy de redes, o sea, ni sé hacerlo bien, esa la verdad, me ayudan mis hijas”, mencionó la actriz en entrevista para el programa de radio Fórmula Espectacular.

Daniela dijo desconocer a ciencia cierta cuál es el criterio en que se basan los productores de televisión para elegir a las protagonistas de sus proyectos, pero lamentó que algunos realizadores valoran más los “Likes” y número de followers que la experiencia y preparación actoral.

En diciembre de 2021, Daniela sufrió la pérdida de su papá, el cantante, músico y compositor Javier Castro Muñoz (Foto: @danielacastro.oficial)

“Es una nueva propuesta, yo creo que por tener miles, millones, o no sé cuántos, sea la razón de tú poder elegir a una actriz o a un actor, seguramente durarán en la novela por eso. Toda profesión necesita una preparación y sin duda el teatro es una de las preparaciones más importantes, esa parte no la logro entender”, expresó Daniela.