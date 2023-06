Gobierno de AMLO prepara sustituto de Ebrard y prevé próxima renuncia de Adán Augusto López

El presidente de México confirmó que Marcelo Ebrard oficializará su salida de la cancillería

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por los lineamientos que el Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) consolidó para el conducir el proceso interno para elegir a su candidato de cara a las elecciones de 2024.

Durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo Federal confirmó que Marcelo Ebrard Casaubón hará oficial su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este lunes 12 de junio, para enfocarse en ganar las encuestas y ser elegido como el abanderado del partido guinda.

En tanto, anticipó que Adán Augusto López Hernández podría presentar su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob) en los próximos días.

Sin embargo, el Presidente prevé dar a conocer los reemplazos de ambos funcionarios esta misma semana, con miras a integrar un equipo que lo acompañe hasta el final de su sexenio.

“Yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard. Y también esta semana seguramente presentará su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López”, estimó.

Foto:Cuartoscuro

López Obrador pronosticó que esta semana también podrían pedir licencia o presentar su renuncia el resto de las “corcholatas”, entre ellas:

Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México la jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República

Gerardo Fernández Noroña, diputado de Partido del Trabajo (PT)

Las "corcholatas" del Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la sesión el Consejo Nacional de Morena. Foto: Especial

El mandatario se limitó a emitir más comentarios respecto al tema, pues entre los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Morena, el pasado domingo, quedó prohibida la intervención y respaldo a las “corcholatas” por parte de cualquier autoridad del partido, colaboradores o miembros del gabinete.

Entre los acuerdos emanados de la reunión partidista para conducir el proceso, destaca que las y los aspirantes a contender por la candidatura para la presidencia deberán separarse de sus cargos antes del 16 de junio, fecha límite para presentar su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones.

En tanto, el candidato oficial será presentado el próximo 6 de septiembre, electo a través de una encuesta principal, levantada por el partido guinda, y otras cuatro encuestas “espejo”.

AMLO va por “gabinete definitivo”

Por otra parte, anunció que el próximo martes 13 de junio se reunirá con el gabinete legal y ampliado para “agradecerles mucho” su labor y compañía durante la actual administración.

No obstante, la intención del encuentro también tiene como objetivo frenar la salida de más funcionarios y conformar un gabinete definitivo con el que pueda contar para llegar al final de su mandato, en septiembre de 2024.

“[El encuentro] es para decirles: ‘haber, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato?’ Porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber porque ya no se pueden estar dando cambios. Aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo, y quiénes van a participar como candidatos al congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir”, aseveró el tabasqueño.

Desde el pasado jueves, López Obrador comentó que ante la salida de Ebrard y Adán Augusto es necesario hacer reajustes en su gabinete, aunque dejó en claro que buscará a colaboradores que se mantengan firmes hasta el final de su mandato.

“Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea, un año tres meses; o sea, ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda”, dijo en su conferencia matutina del 8 de junio.