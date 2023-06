Cómo podría quedar el gabinete de AMLO tras la salida de las corcholatas

Las corcholatas aparecieron en primera fila durante el discurso de AMLO (Foto: Presidencia de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que con las inminentes renuncias de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y la de Adán Augusto López Hernández, será necesario hacer reajustes en su gabinete, aunque dejó en claro que buscará colocar a colaboradores que se mantengan hasta el final de su mandato, por lo que ya suenan algunos nombres para sutituirlos.

“Lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo, que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea, un año tres meses; o sea, ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda”, dijo el mandatario federal en su conferencia matutina de este 8 de junio.

Además, el mandatario agradeció el apoyo de sus dos secretarios, quienes se prevé compitan en el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial de 2024.

El presidente López Obrador destacó la labor de cada una de las corcholatas, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quienes buscan ser candidatos de Morena a la Presidencia.

“El caso de Marcelo Ebrard, las relaciones internacionales han estado muy bien manejadas, sobre todo la relación con el gobierno de Estados Unidos, que no es un asunto sencillo, es complejo”, destacó el Ejecutivo federal, quien agregó que sí al canciller también le tocó manejar un episodio difícil durante el mandato de Donald Trump, quien amenazó a México con la imposición de aranceles.

Sobre el secretario de Gobernación, el mandatario aseguró que lo une un lazo casi familiar a Adán Augusto López, porque el padre de éste último era el único notario en Tabasco que aceptaba ayudarlo a levantar actas, además de que su familia enviaba una “cooperación” para su movimiento político.

Marcelo Ebrard y Adán Augusto dejarán el gabinete de AMLo la próxima semana. Fotografía: Cuartoscuro

“Su mamá también, en paz descanse, nos mandaba su cooperación, cuando empezamos. Y pues él es abogado, también notario, electo senador, gobernador (de Tabasco), por eso le ofrecí que me ayudara como secretario de Gobernación. Me ha ayudado mucho, pero pues también manifestó su interés en participar, entonces no tengo yo queja”, dijo López Obrador en Palacio Nacional.

Gabinete de AMLO lleva más de 40 cambios

Durante el sexenio de López Obrador, su gabinete, legal y ampliado, ha sufrido más de 40 cambios, el más reciente ocurrió en noviembre de 2022, cuando designó a Jorge Nuño Ñara en sustitución definitiva de Jorge Arganiz en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En la cartera de Gobernación, será la tercera nominación en lo que va del mandato, pues Olga Sánchez Cordero inició la administración en 2018, y fue en agosto de 2021 cuando fue relevada por Adán Augusto López.

Respecto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ha sido el único titular en estos casi cinco años.

Quién podría llegar al gabinete de AMLO

El embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, podría llegar a la SRE. EFE/Luis Lidón/Archivo

En la SRE suena como uno de los posibles relevos el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien desde diciembre de 2018 se desempeña como Representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, cuenta con la experiencia de ser secretario de Estado, pues durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de Léon fue titular de la Secretaría de Salud. Además fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante dos periodos.

Otra de las posibles candidatas es Carmen Moreno Toscano, actual subsecretaria de la SRE, quien es una reconocida diplomática de carrera. Ha ocupado las embajadas en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, entre otros cargos internacionales.

Otro de los nombres que suena para la cancillería, es el de Esteban Moctezuma, actual embajador de México en Estados Unidos. Además, de 2018 a 2021 fue colaborador de AMLO en la Secretaría de Educación Pública.

César Yáñez fue durante muchos años el hombre más cercano a AMLo, hasta que una lujosa boda lo alejó del primer círculo. FOTO: Archivo

En cuanto la Secretaría de Gobernación, algunas fuentes señalan que César Yáñez, quien durante muchos años fue el secretario particular de López Obrador podría ascender y quedar al frente de la dependencia, pues desde julio de 2022 fue nombrado como subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos.