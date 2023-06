¿Quién le daba la droga a Paco Stanley?: un amigo del conductor lo reveló

A 24 años de la muerte de Paco Stanley aún continúa siendo tema de conversación, especialmente por el polémico tema de su drogadicción. (Infobae México: Jovanni Pérez)

Paco Stanley volvió a ser tema de conversación después de que se cumplieran 24 años de la muerte del presentador de televisión en el restaurante El Charco de las Ranas ubicado en la Ciudad de México, sin embargo esta ocasión se convirtió en motivo de charla debido a que un amigo cercano a él reveló quién le daba la droga e incluso con quien la compartía.

Se trató de su amigo Benito Castro quien participó en un gran número de proyectos al lado de Pacorro, especialmente interpretando a Patiño. Con anterioridad el también famoso fue acusado de ser dealer (quien comercializa cualquier tipo de droga) de Paco Stanley, sin embargo él aclaró el tema ante los medios de comunicación.

Castro confesó que él era quien llevaba distintos tipos de droga al camerino del famoso personaje de la televisión para compartirlo, asimismo descartó que él fuera quien vendiera estas sustancias ilícitas y nocivas al titular del show Pacatelas, sino que cada uno compraba lo que consumía y llegaban a compartirlo como buenos “amigos macizos”.

Benito Castro aseguró que ninguno de sus amigos, incluido Paco Stanley, vendía droga. (Foto: Twitter / @YoSoiTuLSR)

“Esa es la verdad, y no sólo era cocaína, era marihuana también y tragaba mucho alcohol, pero yo estoy mejor porque hace casi 20 años que no consumo nada. No me arrepiento (de haberle dado la droga y de compartirla con él), nos la dábamos mutuamente, así son los amigos macizos, los que saben de ese rollo saben de lo que estoy hablando, nadie se da un pasón sólo”, declaró el también músico.

Ante las declaraciones de Luis de Alba sobre que Paco Stanley era quien repartía las sustancias narcóticas al resto de su grupo social, Benito Castro dijo que eso era una mentira porque compartían “el vicio” y era él quien le llevaba diferentes estupefacientes.

Así mismo reveló que no sólo eran ellos dos, sino que era un número indefinido de personas quienes se reunían con este fin. No obstante aseguró que no “balconeara” a quienes son como sus hermanos, asimismo recordó que en el caso de Paco Stanley fue él solito quien “ventaneó” su problema.

“Seguramente lo que criticaron es que yo ando balconeando, tengo amigos que me dicen que no diga eso, pero no lo haré, Paco se balconeó sólo pero él y yo éramos hermanos, nos compartíamos todo”.

Paco Stanley y Benito Castro fueron figuras de la televisión mexicana en los años 90

¿Mario Bezares formaba parte del grupo de amigos que consumía drogas?

Benito Castro, a pesar de decir que no iba a denunciar a nadie, dijo que sólo se drogaba con amigos a quienes calificaba como hermanos. Tras decir esto y después de que le preguntaran si la amistad de Paco Stanley era de hermandad con Mario Bezares. Él dijo que sí, esto llevó a especular que el también conductor sí pertenecía a este grupo de personas que consumían sustancias ilícitas.

El enigma del saco de Mario Bezares: ¿Pañuelos o algo más?

Ante la pregunta de si hubo una amistad bonita entre Bezares y Stanley, él respondió que sí, justo como la que él tenía con Paco. Así lo dijo el famoso de la televisión:

“Sí, justo como la mía, y la de todos, nos llevábamos muy bien, éramos una familia, nos reíamos todo el día”, ante sus declaraciones Benito pidió retirarse del lugar.

Paul Stanley agradeció a Benito Castro por esta razón

Benito Castro, excompañero de programas televisivos de Paco Stanley, contó que cuando visito el programa Miembros al Aire, Paul, hijo de su amigo, se acercó a él para agradecerle tras negarse a participar en la serie biográfica de la vida y muerte del conductor de televisión que fue asesinado en 1999.

Así lo contó Benito Castro: “Me dijo durante su programa que gracias, y me llamó tío, por negarte a hacer ese programa donde sólo quieren lucrar con la muerte de mi padre”.