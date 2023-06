Paco Stanley sí habría tenido nexos con El Señor De los Cielos: “Dio un show para la boda de su hermana”

El conductor de Pácatelas sí conoció al Señor de los Cielos (Twitter @GilbertoBrenis/Archivo)

Desde el estreno de la docuserie El Show, crónica de un asesinato, los detalles sobre la vida y muerte de Paco Stanley no han dejado de ponerse nuevamente en el ojo público. Ante esto, los rumores sobre sus nexos con el narcotráfico volvieron a resurgir, entre ellos su presunta conexión con Amado Carrillo, mejor conocido como El señor de los Cielos.

Te puede interesar: Así fue la amistad de Paco Stanley con el poderoso narcotraficante Amado Carrillo, según un amigo

Durante uno de los episodios de este proyecto que se transmite en la plataforma Vix, tanto Pepe Cabello, Benito Castro y Mario Bezares confirmaron en entrevista que el conductor de Pácatelas sí convivió en repetidas ocasiones con el entonces líder del Cártel de Juárez.

Pepe Cabello recuerda relación de Paco Stanley con Amado Carrillo

Debido al éxito que tuvo Paco Stanley en algún momento de su vida, decidió empezar con su propia productora, la cual llevaba por nombre ST Producciones.

Te puede interesar: Alfredo Adame rompió silencio sobre muerte de Paco Stanley: “Hizo negocios con quien no debió”

“Todos los recursos que me llegaban para ST Producciones provenían de Multiservicios PABESA (Paco Stanley, Benito Castro y Salvador Villalobos), sí era una compañía que tenía los recursos, todo lo que se recaudaba estaba ahí”, dijo Pepe Cabello en primera instancia.

Pepe Cabello, Mario Bezares y Benito Castro hablaron sobre el Señor de los Cielos (Vix)

Fue durante ese tiempo que aparentemente Amado Carrillo habría hecho su aparición en el edificio y, respecto a las especulaciones de que el narcotraficante habría invertido en la casa productora, Cabello agregó:

Te puede interesar: ¿Cómo afectó el asesinato de Paco Stanley al mundo del entretenimiento en México?

“Todo eso de que el Señor de los Cielos invirtió... sí lo vi visitar una vez ST Producciones, sí conocí al Señor de los Cielos, así le decía Paco, El Señor. Ese día Paco nos dijo que iba a ir El Señor, fue, conoció el estudio, fue con Paco a la oficina y eso fue todo”.

Pepe también recordó que en alguna ocasión acompañó a Stanley a un restaurante en donde se encontrarían con Amado, no obstante, él no ingresó a la reunión.

“Alguna vez yo me quedé en el carro en un restaurante y él (Paco) entraba personalmente con él. Esas relaciones con él eran muy particulares, creo que solo Mario Bezares tuvo un trato con El Señor”, comentó ante las cámaras.

Benito Castro confirma que Paco se veía con el narcotraficante

Respecto a las ocasiones en donde El Señor de los Cielos acudió a la productora de Stanley, Benito Castro confirmó la situación y recordó una vez en que se percató que Carrillo estaba ahí.

Paco Stanley volvió a ser tendencia (Infobae México: Jovanni Pérez)

“Fui prudente, muy prudente, sí me di cuenta cuando llegué a la oficina que había dos Suburban, una Lincoln y un Cadillac en la puerta parados y un montón de cabrones armados. Me dice Villalobos, pásale no seas... no mames pásale, ven. Aquí está con El Señor”, describió.

De acuerdo con Castro, se habría acercado a donde se estaba llevando a cabo la reunión y ahí vio a Amado Carrillo.

“Abro la puerta, toco y dice: ‘Amigo el es mi compadre fulano de tal’ Mucho gusto señor, estaba a espaldas de mí y adivino que oigo mucho gusto, pero no volteó. Luego oí que ya se fue, entré con Paco y lo único que atiné a decirle fue: ‘Qué mello’”, explicó.

Paco fue a dar un show para la boda de la hermana de Amado Carrillo

Por su parte, Mario Bezares negó tener una íntima relación con El Señor de los Cielos, lo cual contrastó con lo señalado por Pepe Cabello.

El sangriento asesinato de Paco Stanley es uno de los sucesos más violentos perpetrados contra una figura pública; conmocionó a la sociedad mexicana y a la fecha sigue siendo un misterio (Foto: Archivo)

“Yo sabía que había tenido relación con él, pero en una presentación que fue a dar. Que lo habían contratado y que fue a hacer una presentación ahí, fue la única vez que tuvo contacto con él. Nosotros estábamos abiertos a hacer shows en caso de que te contraten”, detalló y agregó:

“Era lo único que sabía de la relación que había, pero de una relación estrecha nunca supe yo eso (...) yo no sabía”.

En este sentido, Benito Castro aclaró que el show que dio Paco Stanley no fue para el narcotraficante, sino para la hermana de este.

“No fui a trabajar al show para Amado Carrillo y no fue para él, fue para la hermana que se iba a casar y Amado le preguntó qué quería de show para su boda y la chava le dijo: A paco Stanley”, apuntó.