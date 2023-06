Niall Horan presentó nuevo disco ¿qué cantará durante su visita a México en el Corona Capital 2023?

Imagen: @NiallOfficial.

Niall Horan nos dejó hambrientos de música nueva durante casi tres años. Luego de acostumbrar a sus fans a lanzar discos año con año en compañía de One Direction, sus seguidores han debido madurar y aceptar que las nuevas producciones se tardan en gestar. Justamente su nuevo tercer álbum de estudio en solitario, The Show, es testamento de aquel pensamiento: una maduración no sólo de sus seguidores, sino del mismo artista quien dejó atrás los temas recurrentes del amor y aquí explora el interior del alma y lo que significa crecer en un mundo que no se detiene y espera todo de ti. Su crecimiento ha sido tal que ya es el primer ex miembro de la banda británica en ser invitado a formar parte de las filas del Corona Capital, el festival de música más importante de México.

Niall Horan presenta ‘The Show’

Casi a la par que el Corona reveló a Niall Horan en su cartel, el cantante preparaba ya el lanzamiento definitivo de su tercera producción discográfica. El irlandés define a The Show como un álbum que combina emoción pura con una exploración muy profunda del alma. Se trata de un disco que se gestó durante los confinamientos de la pandemia, cuando Horan tuvo oportunidad de sentarse por primera vez a no hacer otra cosa que esperar, ver de un lado a otro en la habitación, y observarse a sí mismo, desde el rompimiento de One Direction y el inicio de su carrera como solista.

Por tanto The Show, es “el albúm más emocional que he hecho”, confirma el artista a Apple Music. Y los sonidos de sus 10 canciones lo confirman. Aunque es un disco enteramente pop, su música nunca se compone de excesos sonoros, ritmos en extremo bailables, ni tracks descaradamente diseñados para ser singles.

Imagen: @NiallOfficial.

Su música es sencilla, con arreglos pequeños y sutiles que crean una base agradable en donde al centro están las letras de Horan. Composiciones líricas en donde el artista reflexiona sobre figuras (¿reales o ficticias?) que tienen ansiedades para soltar; sobre las dificultades de la vida, la soledad, e incluso la depresión. Temas constantes todos ellos de los compositores que crearon durante la pandemia, tal y como Niall lo comentó, sentado en su casa de Los Ángeles y jugueteando con el piano, el instrumento de mayor protagonismo en esta obra.

The Show fue lanzado en todas plataformas digitales de música streaming, y en formatos físicos en algunos países, el pasado viernes 9 de junio.

¿Qué día estará Niall Horan en el Corona Capital 2023?

Imagen: @NiallOfficial.

Sus fans mexicanos tendrán tiempo de prepararse con la melancólica producción discográfica de treinta minutos, para estar presentes y listos durante su presentación en el Corona Capital 2023. Niall Horan se presentará el sábado 18 de noviembre junto a artistas como The Black Keys, Blur, Parcels, Patrick Watson o Ben Howard.

Se espera que la presentación de Niall Horan se componga de un aproximado de entre 40 y 50 minutos, lo cual no es tiempo suficiente para que sus fans pasen una tarde con él en el escenario, pero sí lo ideal como para que el cantante pueda presentar los mejores tracks de su nuevo álbum y los clásicos que sobresalen del resto de su carrera.

¿Qué cantará Niall Horan en el Corona Capital 2023?

Según lo que el artista ha tocado últimamente en sus presentaciones, su setlist se compone mayoritariamente de las canciones de su nuevo disco The Show. En segundo lugar se le dan preferencia a las canciones de su primer álbum Flicker; y al final a las melodías de su segunda producción Heartbreak Weather.

Su última presentación en festivales fue en el Boston Calling 2023, y su tiempo arriba del escenario fue de 50 minutos, lo que le dio el tiempo perfecto de interpretar la nada despreciable cantidad de 13 canciones para el público. Las canciones más recurrentes en sus conciertos, esas que nunca fallan, son sin duda: “This Town”, “Slow Hands” y “On the Loose”.

Imagen: @NiallOfficial.

Por tanto, ésta podría ser la compilación aproximada de canciones que Niall Horan cante en el Corona Capital 2023:

“Nice to Meet Ya”

“Heaven”

“On a Night Like Tonight”

“This Town”

“Much to Ask”

“The Show”

“Story of My Life” (cover de One Direction)

“Cross Your Mind”

“If You Leave Me”

“Black and White”

“Save My Life”

“Meltdown”

“Slow Hands”