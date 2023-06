Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa a dos meses de su partida: “Cuélate en mis sueños”

El cantante falleció días antes de cumplir 28 años de edad. (Instagram: @maribelguardia)

El pasado viernes 09 de junio se cumplieron dos meses del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, un joven cantautor que tenía una prometedora carrera en el regional mexicano gracias al talento que heredó de sus padres, Maribel Guardia y Joan Sebastian, y su desarrollo profesional en el medio artístico nacional e internacional.

Fue bajo este contexto que Maribel Guardia recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus 9 millones de seguidores unas conmovedoras palabras que escribió en memoria de su único hijo, pues aunque ha intentado retomar sus actividades profesionales tras la repentina partida de Juliancito (como ella le decía) sigue atravesando por su duelo.

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2023. Maribel Guardia acompañada de su esposo Marco Chacón e Imelda Garza (viuda de Julián Figueroa) salieron a dirigir un mensaje a los medios que se encontraban haciendo guardia en las inmediaciones de su domicilio después del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

“Cómo explicar que no es un simple video? Son imágenes de tu preciosa vida, que me hacen llorar y reír, y siempre comérmelas a besos, dándole gracias a Dios por darme el regalo inmenso de bendecir mi vida con tú presencia. Gracias por los recuerdos, por los besos las sonrisas, por toda la luz y el amor que dejas en mi vida”, comenzó.

Y es que la protagonista de Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida acompañó su mensaje con un video tipo collage donde recuperó muchos fotografías de su hijo, además de una de sus canciones.

Te amaré por siempre . Y no te preocupes por nosotros, con tu recuerdo y con la ayuda De Dios vamos a salir adelante, pero de vez en cuando cuélate en mis sueños , muero por abrazarte , soy muy egoísta mi niño De Dios (2 meses sin ti) @julian_f.f

Julián Figueroa debutó en el medio artístico con el respaldo de su padre. (Cuartoscuro)

Como era de esperarse, las palabras que la artistas costarricense compartió en memoria de su hijo conmovieron a muchos usuarios de redes sociales, quienes lamentaron su situación y llenaron la sección de comentarios tanto con muestras de cariño como oraciones para toda la familia Figueroa Fernández.

Entre las reacciones destacó la presencia de Aracely Arámbula, quien tiene una estupenda relación de amistad con Maribel Guardia: “Mi hermosa veo tu video y no puedo imaginar tus enormes ganas por abrazarlo. Es imposible no brotar las lagrimas del corazón por tan bellísimos recuerdos, Ami”.

No hay palabras que pueda darte para consolar tu corazón sólo pido por tu fuerza, porque eres una mujer tan tan increíblemente fuerte que me sorprendes y me alegra verte bien sonriéndole a la vida justamente por el por el AMOR tan Grande de Julián que vive en ti, ese amor que siempre vivirá más allá de la eternidad. Te amo mi Maribel bella, eres un alma llena de luz. Infinitas bendiciones.

Maribel Guardia retomó sus funciones en teatro tan solo una semana después de perder a su hijo. (Instagram: @maribelguardia)

Imelda Tuñón seguirá viviendo con Maribel Guardia

Otra persona muy importante en la vida de Julián Figueroa compartió cómo está enfrentando su pérdida. Se trata de Imelda Tuñón, la mujer que se ganó el corazón del joven cantautor y con quien no sólo se casó, también tuvo un hijo que actualmente tiene seis años de edad.

Fue durante un encuentro con medios donde la joven dejó entrever que continúan aprendiendo a vivir sin su esposo e hizo énfasis en todo el apoyo que tanto ella como su hijo han recibido por parte de Maribel Guardia.

Julián Figueroa tuvo un hijo con Imelda Tuñón. (Instagram: @julian_f.f)

“A solas hemos llorado bastante, yo he llorado bastante, pero enfrente de José Julián trato de no ser así. No me puede ver descompuesta porque si me ve triste él se va a poner triste y es un niño, tiene 6 años (...) Él es consciente de que su papi ya no está, pero sabe que está en el cielo y también en su corazón, que está con toda la familia”, dijo durante un encuentro con medios.