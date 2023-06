Al grito de “presidente”, Adán Augusto López se despidió de Segob rumbo al proceso interno de Morena

Adán Augusto López, secretario de Gobernación y corcholata por Morena. Foto: @adan_augusto

Llegó el turno de Adán Augusto López Hernández de anunciar su separación del cargo que ostenta de cara al inicio del proceso interno en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir a su candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2024.

Este 09 de junio, previo a la reunión del Consejo Nacional del partido morenista, el secretario adelantó que su estadía en Chiapas fue probablemente la última vez que encabezó un acto público como titular de Gobernación (Segob). No obstante, no brindó detalles sobre si ya presentó su renuncia o cuándo lo hará.

“Por el cariño, el aprecio y el reconocimiento que les tengo yo quiero agradecerles que estén aquí esta tarde. Es posiblemente la última vez que vengo como secretario de Gobernación y como representante del presidente de la República.

“Pero a parte de agradecerles la muestra de afecto, como estamos en una tarde de confesiones, les digo que vamos a hacer todo para que se le vuelva a hacer al sureste de México”, dijo López Hernández entre aplausos y gritos de ‘presidente’.

Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Cuartoscuro)

El domingo 11 de junio, Morena definirá finalmente cuáles serán las etapas a seguir en el procedimiento interno del cual saldrá el o la representante de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) en lo comicios del año próximo y poder suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El método de elección, según ha adelantado el dirigente nacional Mario Delgado, será por encuesta (aunque queda pendiente establecer si será una o dos) y participarán todo aquel que así lo desee. Sin embargo, las corcholatas son -naturalmente- quienes se perfilan como los principales aspirantes.

Los destapados por la 4T hasta el momento son seis: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el senador Ricardo Monreal, y el ya mencionado Adán Augusto López.

Estos como políticos de extracción morenistas, mientras que por parte de partidos aliados, es decir, del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), participarán el diputado Gerardo Fernández Noroña y el senador Manuel Velasco, respectivamente.

De todos estos, únicamente es la jefa de gobierno capitalina quien no ha anunciado su separación del cargo y en cambio, dijo que esperará a que se lleve a cabo la sesión del Consejo Nacional para evaluar la viabilidad de su renuncia.

(Jovani Pérez / Infobae)

El pasado 06 de junio, el canciller Marcelo Ebrard fue quien inició con la oleada de renuncias (y solicitudes de licencias en el caso de los legisladores) en un adelantamiento que “obligó” a sus compañeros con aspiraciones presidenciales a seguir sus pasos en el marco de un proceso interno con “piso parejo”.

Me voy tranquilo: AMLO

Aún con más de un año por delante en la presidencia, López Obrador anunció que el proceso para su sucesión ya ha comenzado. Desde Xilitla, San Luis Potosí, el mandatario aseguró que finalizará su sexenio con la tranquilidad de saber que cualquiera de las corcholatas es una garantía para la continuidad de la Cuarta Transformación en México.

“Ya voy a terminar mi ciclo, me voy tranquilo por dos o tres razones, primero, porque soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, soy maderista. Segundo, porque hay relevo, me puedo ir tranquilo porque cualquiera de los que puedan sustituirme tiene capacidad, los conozco y van a garantizar continuidad con cambio”, comentó.

Y agregó: “Lo tercero, ya es un asunto íntimo, tengo el criterio de que no hay que tenerle mucho apego, mucho cariño ni al poder ni al dinero”.