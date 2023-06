Los memes que dejó Manuel Velasco y su renuncia al Senado para buscar la candidatura presidencial

Tras el anuncio de Manuel Velasco y sus aspiraciones presidenciales se desataron los memes. (Archivo) (captura)

Manuel Velasco, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, anunció este miércoles 7 de junio que pedirá una licencia para dejar su cargo como legislador para poder contender en el proceso de selección para la designación del candidato oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados para las elecciones presidenciales del 2024.

A pesar de que la noticia causó sorpresa entre la opinión pública y los usuarios de redes sociales, principalmente porque se “adelantó” a los anuncios de otros personajes que buscan el mismo objetivo que Velasco (como lo son la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, secretario de Gobernación), también generó una cantidad de memes que bromearon con la noticia.

Los primeros “chistes gráficos” hicieron referencia a la esposa de Manuel Velasco, quien es la famosa actriz y cantante Anahí, quien formó parte de la exitosa novela Rebelde, sin embargo los memes tuvieron énfasis en que ahora la intérprete de Sálvame ahora podría convertirse en primera dama de nuestro país en caso de una victoria por parte del senador del Partido Verde.

El primero de los memes se refirió a que Anahí se casó con él sólo para convertirse en primera dama de la República Mexicana, sin embargo en el momento en que contrajeron matrimonio no estaban claras las aspiraciones presidenciales del senador Manuel Velasco.

Otro de los internautas recordó cuando Anahí hizo un pequeño video tipo tutorial donde preparaba uno de los platillos típicos mexicanos: enfrijoladas. Ante esto recordaron en las plataformas digitales que si Manuel Velasco gana la encuesta interna y después las elecciones presidenciales entonces la actriz que da vida a Mía Colucci se convertiría en primera dama y usaría las populares “mañaneras” para difundir sus tutoriales de cocina.

Por otra parte dijeron que Manuel Velasco no tiene oportunidad de convertirse en el elegido por el partido en el poder, incluso aseguraron que las enfrijoladas de Anahí tienen más posibilidades que él.

Quién no se enteró de alguna ocasión en que un niño jugaba videojuegos con un control que no servía o que no estaba conectado. Esto es muy común entre los menores de edad para hacer creer que los hermanitos, primos o amigos más pequeños también están jugando juegos de video, cuando no es cierto. Este suceso lo compararon con Manuel Velasco y el resto de funcionarios públicos interesados en ser el candidato oficial izquierdista para el proceso electoral del 2024.

Si bien no todos los memes contienen el nombre del senador, los internautas compartieron que, en la siguiente imagen, ni siquiera valía la pena colocarlo porque estaba “más olvidado” que el resto de las “corcholatas de AMLO”, especialmente porque aseguraron que la favorita del presidente es la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

Sin importar si tenía referencia o no a la decisión del senador Manuel Velasco sobre pedir licencia y poder dejar momentáneamente su cargo como senador, los internautas compararon el aspecto físico del legislador del Partido Verde con el de una caricatura.

Las redes sociales se mofaron del anuncio del también exgobernador de Chiapas porque causó sorpresa e incredulidad entre la ciudadanía mexicana, dijeron que ni siquiera su esposa la actriz Anahí votaría en las urnas por él.

No todos los memes fueron en contra de Manuel Velasco, otros más lo defendieron diciendo que, si bien era incierto el porcentaje de éxito que tendría para ser escogido por Morena como su candidato oficial, no era para tomarse en broma.

Manuel Velasco se sumó al anuncio que dio Marcelo Ebrard el pasado martes 6 de junio sobre su renuncia a la secretaría de Relaciones Exteriores para contender por la candidatura del partido guinda a la presidencia de la República, asimismo el senador Ricardo Monreal informó que pedirá una licencia para participar en el mismo proceso.

Por parte del resto de las “corcholatas”, no dieron más detalles sobre si renunciarán ni cuándo lo harían, este es el caso de Adán Augusto López y de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.