El divertido TikTok de Marcelo Ebrard para despedirse de la SRE con canción de OV7

Con una canción de OV7 el canciller compartió sus mejores momentos al frente de la SRE

Marcelo Ebrard Casaubón, todavía titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió un video con divertidos momentos para despedirse de la dependencia gubernamental a la que perteneció por más de cuatro años y lo hizo acompañado de una popular canción del grupo OV7 a través de TikTok, una de sus redes sociales favoritas.

Todo ello después de que anunciara su renuncia como canciller este martes 6 de junio para poder contender contra sus compañeros y contrincantes del Movimiento de Regeneración Nacional para convertirse en el candidato oficial del partido en el poder para participar en el proceso electoral para designar un nuevo presidente de la República el próximo 2024 después de que López Obrador deje la banda presidencial.

El material audiovisual que compartió en su perfil personal de TikTok, con su sello personal, tiene referencias a momentos que son utilizados por los usuarios de redes sociales para crear memes y burlarse de alguna situación, esta vez el elegido fue el pequeño clip donde aparece un Luis Miguel niño gritando que lo que está pasando no es cierto.

Marcelo Ebrard anunció su renuncia a la SRE con fines de aspirar a ser el candidato oficial de Morena para las elecciones presidenciales, (Foto: via REUTERS)

Pero, por si esto fuera poco, Marcelo Ebrard puso un toque especial a todos los momentos que recordó al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto fue porque el clip lo ambientó con una canción de la agrupación OV7. El tema tiene toques nostálgicos en la letra que dice lo siguientes:

“No me voy, si me amarras a tu corazón, por siempre, no me voy, y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy”, versos que forman parte de la canción titulada No Me Voy. En la publicación recordó cuando se tropezó en las escaleras o cuando dio algunas conferencias en reuniones internacionales donde representó a México, asimismo acompañó el post con las siguientes palabras:

“Amigas y amigos de TikTok, a nuestra manera tiktokera, les informó que he resuelto presentar mi renuncia a Relaciones Exteriores a partir del próximo lunes 12 de junio, para dedicarme a buscar la candidatura por la defensa de a #4T en 2024, Eso sí, seguiremos subiendo más y más TikToks”.

Marcelo Ebrard publica videos de manera periódica y se une a las tendencias que surgen en TikTok.

Usuarios de TikTok pidieron que si no es el candidato de Morena contienda por la presidencia como independiente

Muchos de los internautas estuvieron de acuerdo en la decisión que tomó Marcelo Ebrard sobre presentar su renuncia el próximo lunes 12 de junio para iniciar con el proceso formal para formar parte de la selección de los funcionarios públicos que buscan alzarse con la victoria para ser el candidato oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones presidenciales de 2024.

No obstante, llegaron algunas peticiones para que, en caso de nos ser designado como el elegido por el partido en el poder, contendiera como un candidato independiente o como parte de la alianza opositora.

Ante estas declaraciones el todavía titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores respondió contundentemente que su compromiso es únicamente, y por el momento, con el proyecto de la cuarta transformación.

Marcelo Ebrard descartó ir como candidato independiente en caso de no ser designado por Morena. (FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO)

Por otra parte, los seguidores de Ebrard en TikTok le solicitaron que no se olvidara de las promesas que había hecho hacia la ciudadanía, entre ellas destacó la de traer a BTS a un concierto gratuito en nuestro país.

Otros más afirmaron que apoyan al aún canciller mexicano para que resulte victorioso no sólo en el proceso de selección sino en las elecciones presidenciales, inclusive si no apoyan a Morena. Así lo dijeron los internautas:

“Yo no estoy de acuerdo con la 4T, pero eres la mejor opción”, “Vamos con todo mi futuro presidente”, “Estoy con usted, por favor, no nos falle”, “Estamos a la orden, Marcelo presidente 2024″, “el ARMY de BTS está con usted”, “Nunca seré morenista, pero mi voto lo tiene usted”, declararon los usuarios de redes sociales.