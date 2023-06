Joven contó su versión de los hechos sobre el “acoso” a extranjero en el metro de la CDMX

Se viralizó un video donde unas mujeres "acosaron" a un hombre extranjero por subir en vagones exclusivos

En redes sociales se viralizó el video de un extranjero viajando en el vagón exclusivo para mujeres del metro de la CDMX, lo que provocó que muchas usuarias en el vagón lo “acosaran”. El clip se popularizó y los internautas lanzaron fuertes críticas entorno a las personas que viajaban junto al joven.

Tras esta situación, una internauta explicó lo que sucedió a través de un video que subió a su cuenta de TikTok y argumentó desde su punto de vista por qué la situación no tenía nada que ver con un acoso, además de contar “la verdadera historia”.

En el video original se puede ver al joven, dentro de un vagón de la Línea 9, disfrutando de la experiencia que es viajar en el metro de la Ciudad de México. Las usuarias, impactadas con su belleza, gritaron piropos y hasta cantaron la canción Bandido de Ana Bárbara.

El joven, contrario a incomodarse, disfrutó del momento. Su sonrisa quedó grabada en el video que le ha dado vuelta al país y que ha generado debate. En el clip también se pudo ver a una joven que, siguiendo la convención de la broma, subió la pierna en el hombre extranjero. La mujer resultó ser la amiga de él y quien contó su versión de los hechos.

“En las redes están diciendo que yo fui la acosadora mayor porque le subí la pierna, pero no es cierto, somos amigos. Tenía un par de horas que había llegado de Alemania y se me ocurrió decirle que fuéramos al concierto de los Fabulosos Cadillacs”, contó la dueña de la cuenta de TikTok @mariasolebonita.

La joven contó que, aunque estaban entusiasmados con ver el concierto de la banda argentina, estaba tan concurrido que tuvieron que abandonar el Zócalo. Los Fabulosos Cadillacs reunieron a más de 300 mil personas, rompiendo así el récord de audiencia de un concierto en la plaza de la Constitución.

“No nos quedamos porque había demasiada gente y eso no nos gusta. Entonces nos fuimos a dar una vuelta y yo dispersa se me olvidó que el concierto se termina”, explicó María, “Entonces nos regresamos con toda la gente, no nos podíamos subir, pasaron tres trenes y no nos podíamos subir y entonces nos fuimos al área de mujeres”.

Por esta razón, tuvieron que tomar la decisión de viajar vagón exclusivo, no sin antes pedir permiso a las usuarias. La internauta de TikTok contó: “Y yo les dije ‘chicas, por favor, perdón, yo sé que esta es área de mujeres pero no nos hemos podido subir, denos chance’”. Aparentemente, las mujeres aceptaron, demostrando la calidez de las mexicanas.

La chica explicó entonces todo lo que sucedió dentro del vagón, diciendo que, además de lo que se ve en el video, pasaron otras cosas.

”Entonces pasó todo lo que se hizo viral y muchas más cosas. Le cantaron Bandido, todo el vagón le estaba cantando Bandido de Ana Bárbara. Y otras cosas que pasaron. Lo único que quiero que sepan es que no hubo acoso, nadie lo tocó, estábamos super divertidos. Yo no soy la acosadora mayor. Todo cool”, dijo la joven.

A pesar de esta aclaración, algunos usuarios argumentaron su molestia, y escribieron en su video cosas como: “Nada de lo que cuentas minimiza lo ocurrido”, “¿Entonces tú y él pueden quebrantar las reglas?”. No obstante, también recibió apoyo de algunas seguidoras: “Ahora queremos la versión de él, amiga. Yo iba en el vagón y estuvo genial” y “Somos México, transformamos lo malo en chiste, en carga positiva y somos alegría. Amo a esta mujer tan bonita. Canta y sé feliz”.