Así “acosaron” a extranjero en el Metro de la CDMX por subir a vagón de mujeres

Se viralizó un video donde unas mujeres "acosaron" a un hombre extranjero por subir en vagones exclusivos

Una de las maneras más eficientes para trasladarse a diferentes puntos de la Ciudad de México es usando el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, pero el no conocer de su funcionamiento, reglas y rutas podría traer consecuencias, especialmente para quienes no radican en la capital del país.

Te puede interesar: Grabaron a perrito chihuahua durmiendo en el Metro CDMX y se hizo tendencia

Así le pasó a un extranjero que usó el Metro y al no saber de la dinámica de los vagones exclusivos para mujeres, se convirtió en una “víctima” del acoso que suelen experimentar las pasajeras de este transporte, solo que en esta ocasión el hombre recibió los comentarios que hablaron de su aspecto físico.

En redes sociales se viralizó un video que captó el momento en el que un hombre extranjero fue “acosado” por diferentes usuarias. La grabación se compartió en Tik Tok y tomó fuerza en diferentes redes sociales, pues el bochornoso momento que vivió el joven provocó una serie de burlas en redes.

Mujeres acosaron a extranjero en el Metro de la Ciudad de México (Tik Tok/ @noemicarreto)

“Me pregunto si este extranjero sabía lo que le esperaba al subirse al vagón de mujeres”, fue la leyenda que acompañó a la grabación, la cual captó cómo fue el viaje del sujeto. Aunque no se detalló en qué estación abordó al convoy, si se pudo saber que estaba viajando en la Línea 9 del Metro.

Te puede interesar: Trabajador del Metro CDMX murió en la estación Oceanía

Y es que, el inconveniente que tuvo el extranjero fue que viajó en el Metro durante una hora que la ruta de Tacubaya - Pantitlán tiene una alta afluencia de pasajeros, así que al momento de abordar al vagón de mujeres fue “bien recibido” por las usuarias.

De inmediato empezaron a halagar su apariencia física y a soltar una serie de piropos por cómo lucía el joven que invadió el vagón exclusivo. Debido a que el hombre tenía una estatura más alta que las pasajeras, ese motivo orilló para que las jóvenes y señoras a su alrededor empezaran a chiflar y a reírse por la peculiar visita del extranjero.

Las usuarias le cantaron "Bandido" de Ana Bárbara al extranjero que se subió al vagón exclusivo de mujeres (Captura Twitter)

“A conocer de a gratis”, “calado, va calada, va probado”, “fuera ropa, fuera ropa”, “¡wuuuu!”, fueron algunas de las frases que se escucharon en el video y que las pasajeras replicaron a lo largo que el turista permaneció en dicho vagón. Incluso mientras el vagón avanzaba, algunas pasajeras se atrevieron a cantar el tema de Bandido de Ana Bárbara, por lo que entonaron el coro de la canción “te esperaré bandido, te atraparé bandido, te lo juro

Te puede interesar: Metro CDMX hoy 31 de mayo: aglomeraciones en las líneas 8 y 9

Además, la persona que grabó ese cómico momento en el Metro aseguró que las mujeres no lo dejaron salirse porque “estaba muy guapo”, y es que el video terminó con la frase “como estaba guapo no lo dejaron grabar”, además se escuchó cómo algunas jóvenes empezaron a gritar “zorr* no te lo lleves, zorr* no te lo lleves” y otras risas más por la expresión del joven.

Otro detalle que también generó risas fue que una mujer que iba junto a él levantó su pierna e intentó “abrazar” al sujeto con ella, por lo que el hombre solo movió la cabeza con la expresión de negación y rechazo al suceso que estaba experimentando.

Se viralizó la grabación de un extranjero que invadió el vagón de mujeres en el metro (Captura Twitter)

Se desconoce de qué nacionalidad era el hombre que vivió dicho acoso, pero todo su viaje fue grabado y viralizado en redes sociales.

Sin embargo, pese a que el momento fue cómico despertó una serie de críticas y debates sobre el acoso que sufren las mujeres en el transporte público, así que diferentes usuarios consideraron que si la situación hubiera sido al revés, no sería de risa y se despertaría una serie de manifestaciones e indignaciones.

Comentarios como “Doble moral! Si fuera al revés sería acoso! Ya estuvieran marchando, gritando etc.”, “la ley no es pareja si hubiera sido otro wey lo bajan porque lo bajan” y “que hubiera pasado qué fuera al revés”, fueron algunos comentarios.