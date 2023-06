Mamá de joven desaparecida respondió a Mickey Santana: “Puras mentiras”

La madre de la joven desaparecida pidió al actor de "dé la cara" ante las autoridades

El pasado martes 30 de mayo en el programa De primera mano Addis Tuñón señaló que Miguel Santana Arellano, mejor conocido como Mickey Santana, sería el principal sospechoso de la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios, de 32 años, a quien su familia busca desde abril de 2022.

La investigación de la periodista surgió desde que la cantante Danna Paola visibilizó la situación en uno de sus conciertos, y tras ello, sus indagaciones revelaron que el ex actor infantil tendría “secuestrada” a la joven, quien ya no se volvió a comunicar con sus padres.

Asimismo, la familia de Ana Victoria señaló al hombre de 35 años como responsable de la desaparición debido a que él y su hija eran novios y porque la última vez que ella fue vista fue poco después de que tomó un vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México para ver a Mickey, pues le daría un anillo de compromiso.

A partir de que la desaparición de Vico, como la llama su familia, se hizo mediática, Miguel habría dado de baja sus redes sociales, así como dejó la obra de teatro en la que participaría; sin embargo, este martes 6 de junio el actor que de niño trabajó en telenovelas infantiles junto a Belinda y Daniela Luján emitió un comunicado para responder a las acusaciones de presunta trata de personas tras la desaparición de Ana.

Mickey Santana, actor de "Amigos x Siempre" negó estar vinculado con la desaparición de Ana Victoria Ruiz Palacios

“Quiero comenzar diciendo que niego rotundamente todas las acusaciones injustas que se han hecho en mi nombre, tales como falsa trata de personas, privación de la libertad de la señora Ana Victoria, supuesta relación amorosa con ella, amenazas... bueno, etcétera”

Agregó que está en completa disposición para cooperar con las autoridades en las investigaciones pertinentes y esclarecer esta situación.

“Estoy dedicado por completo a demostrar mi inocencia y poder desmantelar estas mentiras que se han dicho de mi persona. Quiero añadir que estoy en completa disposición, lo he estado y lo estaré para colaborar con las autoridades competentes que me lo soliciten para poder esclarecer estos hechos”, externó.

Tras ello, el programa De primera mano contactó a Mary Paz Palacios, madre de la joven desparecida, y se mostró molesta ante lo que calificó como “puras mentiras” de parte de Mickey Santana.

Exactor de telenovelas infantiles, Mickey Santana fue señalado por su presunta participación el desaparición de la joven Ana Victoria. (Especial)

“La verdad estoy muy enojada porque este señor, son puras mentiras la verdad. Me acuerdo que mi hija me dijo un día antes de irse que se iba a ir con Miguel, que le tenía una sorpresa, que le iba a dar un anillo y eso fue lo que dijo, a mí me lo confió. Incluso Miguel le dijo que no le dijera a nadie que iba a estar con él y ahora resulta que el señor dice las tonterías que está diciendo, que no hay una relación. La verdad es que es muy molesto”, expresó la señora en videollamada desde Jalisco.

La madre de Vico recordó cómo fue la última vez que pudieron comunicarse por teléfono con ella: “Le habló a su papá diciéndole ‘papi, ya llegué, estoy aquí en el aeropuerto, viene Miguel por mí’, y me dijo ‘te hablo al rato porque ya viene Miguel”.

En su comunicado Mickey aseguró que siempre había estado disponible para quien quisiera buscarlo, sin embargo doña Mary Paz lo desminitió.

Durante su trayectoria infantil, Mickey Santana compartió pantalla con Daniela Luján, Mariana Botas, Belinda, carlos Speitzer y otras figuras que hoy en día continúan vigentes en el medio (Foto: Archivo)

“Muchas veces lo hemos buscado, incluso esto tiene un año, según el dice que no lo han buscado. La verdad sí, tenemos un año buscando a Vico. A fin de cuentas a nosotros no nos ha buscado, el que nada debe nada teme, por qué no ha ido a la Fiscalía, por qué no se acercó a nosotros, por qué no los buscó a ustedes si no tenía nada que ver, es un año lo que ha pasado, ¿y hasta ahorita da la cara el señor? Por favor”

“La última ubiación que a nosotros nos dieron, del teléfono, fue que estuvo ahí en su casa, donde él vive. A mí mi hija me lo confió y yo sé que él se fue con ella, estoy totalmente segura. Él dice que no tiene una relación, como que tenemos fotografías de él, con mi hija, en una reunión que tuvimos, no puede decir que no es cierto, de verdad”, expresó la señora, quien reveló que la Fiscalía de Jalisco continúa “en investigaciones” sobre el caso.