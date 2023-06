Florián, integrante de Los Fabulosos Cadillacs, está listo para conquistar la CDMX (Foto: Cortesía Sony Music México)

“Estoy muy contento con el show del fin de semana y todo lo que se viene”, fueron las primeras palabras de Florián para Infobae México luego de haber roto un récord de asistencia en el Zócalo de La Ciudad de México junto a la banda de su padre Vicentico, Los Fabulosos Cadillacs, haberse intoxicado pero estar listo para deleitar de nueva cuenta a los capitalinos con una presentación en solitario este miércoles 7 de junio en el Foro del Tejedor.

Te puede interesar: Concierto de los Fabulosos Cadillacs dejó una gran derrama económica: Claudia Sheinbaum

El talentoso cantante compartió su emoción por estar de nueva cuenta en el país Azteca, aunque los nervios de no estar acompañado de famoso progenitor, la agrupación y tenerse que enfrentar con uno de los públicos más difíciles de complacer en la industria de la música hispanohablante lo tienen nervioso.

“Creo que es una linda oportunidad, el show en solitario a veces es difícil de sostener porque no hay muchos cambios de dinámicas posibles. La verdad el primer concierto que hice en México como solista también fue en este formato y estuvo súper lindo, porque se genera algo muy lindo e íntimo, es especial. Estar ahí cerca de la gente es una linda oportunidad además es el último show que haré por acá porque en noviembre ya llegó con la banda”, inició.

Florián está listo para conquistar la CDMX

Florián está listo para conquistar la CDMX (Cortesía: Sony Music México)

El músico argentino que nació en el barrio de Boedo, durante el año 2019 inició su trayectoria en solitario con la producción de Mariano Otero. Con él editó el single TKM al que luego complementaría con la salida de La Fe y Llorón, canciones que aportan un nuevo matiz a la escena musical joven argentina pero que también pretende conquistar al público mexicano.

Te puede interesar: ¿Ingenioso o peligroso? un niño escaló un poste para ver mejor el concierto de Los Fabulosos Cadillacs

“Voy a dar la mejor versión de mí, con versiones nuevas del disco y canciones anteriores. Venir a México con mi banda o con otra que tenía antes es una fortuna. Que sea mi segundo show en solitario, así que en ese sentido estoy empezando y conociendo de qué se trata y mañana me encontraré con él cómo será para ese público que viene, pero así vamos”, agregó.

Sobre su “vuelo en solitario” detalló: “Lo hago con mucha pasión porque cantar es lo que más me gusta. Desde hace mucho tengo el deseo de desarrollarme acá en México, sé que mi carrera va recién empezado porque voy como solita, pero bueno tocaba hacer este show con un formato más reducido pero iniciando a construir.

¿Cómo vivió Florián el show de Los Fabulosos Cadillacs en la CDMX?

Concierto estelar en el Zócalo de la CDMX: Los Fabulosos Cadillacs pondrán a vibrar a miles de fans (Los Fabulosos Cadillacs)

Los Fabulosos Cadillacs enamoraron a su público mexicano con un concierto inolvidable en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes oficiales, el número de asistentes que se reunieron para disfrutar del show de los intérpretes de Vasos Vacíos y Matador, fue 300 mil personas, convirtiéndose en el concierto más exitoso en la historia de la plaza de la Constitución.

Te puede interesar: ¿Luis Miguel en el Zócalo?: estos son los artistas que los mexicanos quieren ver gratis en la CDMX

Sobre ello, el ahora integrante y también hijo del vocalista de la agrupación agregó: “Creo los que estuvieron saben a lo que me refiero; hubo una energía muy especial. Fue una celebración que Los Fabulosos Cadillacs y el público mexicano se debían, como que son muchos años de que vengan y siempre fue muy fuerte lo que pasó acá, tengo esos recuerdos siendo niño y ahora que me incorporé a la banda los show son espectaculares, así que valió la pena este festejo enorme”, confesó.

¿Cómo el gobierno de la CDMX y Claudia Sheinbaum invitaron a Los Fabulosos Cadillacs?

El cantante e integrante de la famosa banda argentina externó no saber nada sobre cómo llegó la invitación del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, a dar un show gratuito en el Zócalo capitalino: “No, no para nada. No nos cruzamos con nadie, ni con la jefa de gobierno ni con nadie de la política”, finalizó.