Qué canción dedicó AMLO hoy en la mañanera a sus opositores

El presidente López Obrador encabezó su tradicional mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. (Presidencia)

Andrés Manuel López Obrador enfrentó las constantes críticas que recibe por su gobierno con ayuda de una popular canción de regional mexicano que a cuenta con 402 millones de reproducciones en YouTube y cuyo grupo es reconocido a nivel internacional por esta canción en particular.

Te puede interesar: Eduin Caz está de luto; su abuelita murió y aún así dio concierto: “El show debe continuar”

Todo sucedió este martes 06 de junio durante una emisión más de la mañanera. Y es que el presidente retomó un tuit de la politóloga Denise Dresser sobre la jornada electoral que se llevó a cabo el pasado domingo 04 de junio para elegir a la gobernadora del Estado de México y cuyos resultados favorecieron a Delfina Gómez.

“Este es el pensamiento, así como ella hace recomendaciones a los dirigentes del bloque conservador, también ella debería de ser autocrítica porque este pensamiento no les ayuda, es muy ofensivo, es sentirse superiores, es clasismo. Entonces se ofende a la gente. Se ofende a millones de mexicanos. Esto es hasta un presunto delito, puede ser el tratar así a una persona”, comentó AMLO.

El presidente López Obrador exhibió una publicaicón de Denise Dresser en la que criticó la elección en Edomex y a Delfina Gómez (Presidencia)

Fue bajo este contexto que Andrés Manuel López Obrador pidió a su equipo de producción que pusieran una canción de nada más ni nada menos que Grupo Firme: “¿Cómo se llama la canción esa de Firme? Ya Supérame ¿no la tienes ahí?. Ponla, les va a ayudar”.

Te puede interesar: Los mejores memes de Eduin Caz de Grupo Firme tras aventarse al público y caerse

Fue así que durante la mañanera se escuchó el tema que no solo catapultó a la banda de regional mexicano a nivel internacional, sino que cuenta con más de 402 millones de reproducciones en YouTube en menos de dos años de su lanzamiento.

El político detuvo la canción más o menos a la mitad para continuar con su conferencia matutina: “Ya hasta ahí, no”.

El presidente no hizo más comentarios al respecto. (YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

Es muy interesante, no nos podemos quejar, estamos viviendo momentos interesantes, estelares en la historia de nuestro país.

Letra de “Ya Supérame”

- ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿La N o la O? Tu tiempo se acabó

Te puede interesar: Eduin Caz consoló a fan que aplastó tras arrojarse al público en concierto: “Gracias por cacharme”

- Te juro que ya no te quiero ver si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies.

-¡Ya, supérame! Porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez.

-¡Ya, supérame! Y deja de hablar mal de mí. Tenes que saber perder igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí.

- ¡Ya, supérame! Que no te arda estar sin mí.

El presidente suele poner canciones en sus mañaneras. (YouTube: Andrés Manuel López Obrador)

- ¡Ya, supérame! Porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez.

- ¡Ya, supérame! Y deja de hablar mal de mí. Tienes que saber perder igualito que sabes mentir. Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí

- ¡Ya, supérame! Que no te arda estar sin mí.

Así lució el Zócalo. (Twitter/@GobCDMX)

Los Fabulosos Cadillacs rompieron récord de Grupo Firme en el Zócalo

La legendaria banda argentina hizo historia el pasado sábado 03 de junio en la Ciudad de México, pues con su concierto gratuito rompieron un récord que tenía la banda de regional mexicano. Y es que lograron que 300 mil personas llenaran la explanada del Zócalo, aproximadamente 20 mil personas más en comparación a Grupo Firme.

“Viento de libertad, sangre combativa!. .Volvimos a hacer historia, rompimos récord de asistencia con 300 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México disfrutando del épico concierto de Los Fabulosos Cadillacs con saldo blanco”, notificó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter.

La banda no se quedó a través y en conjunto lanzaron un agradecimiento por la respuesta del público mexicano: “¡Profundamente agradecidos por una noche histórica junto a 300 mil almas!”.