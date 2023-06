Joven votó por Kenia Os durante elecciones a gobernador en Coahuila; redes se le van encima

Las redes sociales reaccionaron de forma negativa a la decisión del muchacho Crédito: Tiktok/@g.sergiio

En redes sociales surgieron fotografías de un joven que votó por la cantante mexicana Kenia Os en las elecciones para gobernador de Coahuila, mismas que se celebraron el pasado domingo 4 de junio del 2023.

Te puede interesar: Elecciones 2023: cuánto deben pagarte si trabajas el domingo 4 de junio

El joven, demostrando su fanatismo por la intérprete del hit viral Malas decisiones, anuló su voto de forma creativa y subió las fotografías de sus boletas a las redes sociales, provocando que miles de internautas se le fueran encima. Las fotografías se volvieron tendencia y fueron retomadas por la cuenta de Twitter “Prófugos del ácido fólico”.

En la boleta de Diputaciones locales, el joven escribió “Kenia Os K”, mientras que en la de Gubernatura, plasmó la leyenda “Kenia Os, tu patrona”, una frase que se ha vuelto un meme entre los fans de la cantante e internautas. Aunque este tipo de acciones es una forma válida de anular el voto, los usuarios de redes no se mostraron muy contentos con la decisión del votante.

Te puede interesar: Elecciones Coahuila 2023: Mejía Berdeja difundió propaganda en periodo de veda electoral

En general, la acción del joven recibió malos comentarios. Sus detractores argumentaron que las elecciones eran de suma importancia para el futuro de Coahuila, mientras que otros cuestionaron la forma en la que decidió anular su voto. El triunfador como gobernador fue el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manolo Jiménez Salinas, quien es ex diputado del congreso del estado.

Kenia Os (instagram/keniaos) (TikTok/g.sergiio)

Un internauta criticó el voto del joven escribiendo: “Yo no tengo dudas de que Kenia Os tu patrona. Pero el ejercer el voto es algo serio y más con la situación actual del país. No es un chiste”, no obstante, otro usuario defendió la acción del joven y escribió:

Te puede interesar: Elecciones 2023: INE explicó qué pasará con los votos en Coahuila

“Ejercer el voto es un chiste, por quien votamos? Por los corruptos o por los otros corruptos? La política mexicana es un chiste de mal gusto y creer que por votar haces un cambio te convierte en un pendejo fácil de engañar. Todos vienen del PRI y ahí aprendieron a robar”.

Y aunque el joven fue quien se hizo viral tras sus publicaciones en TikTok, otros fans de Kenia Os también escribieron su nombre en las boletas, recibiendo más o menos la misma clase de cometarios. “Neta no entiende que el voto no sólo es un derecho, sino un privilegio, no tienen idea de cuántas personas se rajaron el lomo para que tuviéramos la posibilidad de elegir a los que manejan el gobierno y se ponen a hacer esto, por qué no cancelan a este tipo de gente?”, escribió un joven en Twitter.

Kenia Os no es la única celebridad que ha aparecido en las boletas de los mexicanos. Artistas como Beyoncé y Britney Spears también han protagonizado los votos en elecciones pasadas. Incluso, hace varias décadas, el famoso comediante, Mario Moreno Cantinflas, fue el favorito de los mexicanos y mexicanas durante las épocas de elecciones.

Kenia Os (TikTok/g.sergiio)

Del mismo modo, durante la Copa Mundial de Fútbol del año 2014, misma que se celebró en Brasil, los mexicanos demostraron su descontento con la eliminación de la selección nacional escribiendo la frase “no era penal” en sus boletas para votar.

¿Qué pasa si anulas tu voto?

Cuando se anula el voto éste no se suma a ninguno de los candidatos que se encuentran en la contienda. Asimismo, esta clase de votos son indicadores para permitirle o no conservar el registro a un partido político. Esta practica es común para aquellos votantes que, si bien no desean alejarse de la participación del voto, sí buscan manifestar la desaprobación por cualquiera de partidos y candidatos que están en la competencia.

Hay muchas formas de anular el voto, los más comunes son: marcar la boleta completa, marcarla en varias zonas, escribir frases de otras personalidades, o incluso, dejarla en blanco.