“No se nos despega”: Influencers extranjeras exhiben a hombre tras sufrir acoso en plena calle de la CDMX

Anna Bertulite y Alina Enero a través de un video dieron a conocer cómo un hombre las estuvo acosando en el Centro de la CDMX, además de cómo mujeres extranjeras dieron su testimonio de los acosos que han sufrido en nuestro país. Credito:TIKTOK @annabertulite

Cada día y a cualquier hora, las mujeres viven acosadas, y en México no es la excepción, pues de acuerdo con Enkoll, al menos 45% de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión o acoso sexual en su vida.

Desafortunadamente, este tipo de violencias se han presentado mayormente en el transporte público y en las calles. En este sentido, se dio a conocer cómo dos mujeres extranjeras que daban un paseo por la Ciudad de México fueron acosadas por un hombre a plena luz del día.

A través de su cuenta de Tiktok, la influencer rusa Anna Bertuline mostró el desagradable momento que vivió junto a su amiga, la también tiktoker Alina Enero, al ser acosadas por un sujeto abordo de su auto no dejaba de perseguirlas.

“Hay un señor que no nos deja, porque literalmente nos estaba siguiendo por tres minutos güey, tres minutos haciendo cláxones y así. Y ahora se paró porque nosotras nos sentamos aquí, no se quería ir a ningún lado, pinche güey cabr**. No se nos despega, mira a este güey, nos vamos a esperar un ratito, eso no está bien, qué miedo”, dijo una de ellas mientras grababan la cara del sujeto a lo lejos abordo de su auto.

Se bajó del auto a seguirlas

El sujeto a pesar de ser grabado, no le importo y siguió ahí. (Tiktok)

El temor se reflejó en sus rostros, luego de que ambas relataron que el sujeto se bajó del auto para seguirlas; afortunadamente lograron perderlo al caminar más rápido por las calles.

“No mam*s güey. Salió del coche cuando nosotras nos fuimos, pero qué miedo. Okey, cuando estabas aquí, pudo decirnos: Hola Lina, soy fan o lo que sea, las conozco, okay. Pero cuando nos estás stalkeando y siguiendo güey, eso no está bien, pinche miedo”, comentó.

Por otro lado, Anna dio a conocer otro episodio de acoso, esta vez al entrevistar a una amiga suya de la misma nacionalidad, que vivió estando en la colonia Condesa.

Su amiga, quien no dio su nombre, narró que en el día por la Condesa, un sujeto abordo de su motocicleta trató de coquetearle; sin embargo, ella, al no entenderle por qué no sabe español, lo bateo. Desafortunadamente, el sujeto comenzó a acosarla hasta tenerla contra un muro para después sacarle el miembro.

“Cerca de las 2 de la tarde, en la calle de Mazatlán, en la colonia Condesa, me encontraba caminando por la cera, hasta que de repente un sujeto a bordo de su motocicleta comenzó a mandarme piropos. Al no entenderle yo, porque me cuesta aún hablar español, le digo que pare, él no hace caso, comienza a echarme la moto encima para atraparme contra un muro y me mostró su miembro. Al ver eso, logre huir del lugar”, contó.

Anna mostró otro capitulo, en donde una amiga sufrió acoso sexual de parte de un motrociclistas que le enseñó su miembro. (Tiktok)

“Pues así son historias, y para que estás cosas no pasen, hay que grabar las jetas de los cabro*** y ya para que se hagan virales y para que todos los ubiquen”, finalizó con impotencia la influencer.

En ambos videos, usuarios mostraron su apoyo a las influencers, y otras más lamentaron la situación, la cual es una realidad que viven muchas mujeres no solamente en la capital del país sino de todo el mundo.

“Desafortunadamente, ese es el acoso diario que pasamos las mujeres, cuídense mucho!; No sé cómo sea en otros países, pero en México todas las mujeres que conozco y yo hemos sido víctimas de acoso en la calle, da miedo, pero es real; En la CDMX existe un número *765, es para auxiliar a las mujeres. ¡Ojalá sirva para que las ayuden cuando ocurran estos lamentables casos; Hay que reaccionar rápidamente, buscar ayuda, llamar a la policía o entrar a un local o algo!! Pero ven más seguro grabar? Yo hubiese comenzado a correr; Anna… Bienvenida a lo que varias mexicanas nos enfrentamos día a día… siento mucho que hayas pasado por eso. Es una realidad que muchos extranjeros no ven” fueron algunos de los comentarios.