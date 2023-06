AMLO homenajeó a “La chaparrita de oro” con video de Raúl Velasco en la mañanera (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

A los 89 años de edad, se reportó la mañana del domingo 4 de junio el sensible fallecimiento de la cantante Dora María Pérez Vida, mejor conocida dentro de la industria del entretenimiento como La chaparrita de oro. Motivo por el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no dudó en rendirle homenaje en su mañanera un día después de que se hiciera oficial la noticia.

El mandatario aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo de su paisana tabasqueña -ya que ella nació en Villahermosa- durante su conferencia matutina del lunes 5 de junio, alternando sus más sinceras condolencias para los familiares y amigos de la cantante, así como para asegurar que ella era “una embajadora de Tabasco en lo musical, como lo fue Chico Che”.

“Estamos de acuerdo con Tabasco en esa iniciativa. Lo va a hacer el gobierno, estoy seguro”, expresó el presidente tabasqueño quien también habló de la muerte del periodista mexicano Ricardo Rocha, puesto que falleció el mismo día.

Andrés Manuel López Obrador proyecto presentación de Dora María con Raúl Velasco

El presidente de México proyectó y observó el trabajo de la cantante tabasqueña

El fundador de MORENA solicitó a su equipo de comunicación que le proyectaran alguna presentación de la cantante tabasqueña para poderle rendir homenaje en su espacio matutino con los medios de comunicación, motivo por el que se decidió colocar un fragmento de su interpretación musical cuando asistió al programa dominical de Raúl Velasco en Televisa: Siempre en domingo.

Tras finalizar el club, el presidente sonrió por el trabajo que realizó en el pasado la cantante mexicana, dando paso a una ronda de preguntas y respuestas donde habló sobre otro tipo de temas de su agenda política y acontecimientos nacionales como las recientes elecciones en los estados de Coahuila y el EDOMEX, siendo en este último donde ganó la candidata de su partido: Delfina Gómez Álvarez.

¿Quién fue “La chaparrita de oro”?

Algunos la recuerdan por su música, otros por su singular belleza, otros tantos por haber sido la primera cantante mexicana que se presentó en vivo en Las Vegas, Estados Unidos; sin embargo, sus fans la tiene presente por melodías como Leña de pirul, Pénjamo, María Chuchena, La Estrellita del sur, El Aguijón, Quinto al piano, entre muchas otras.

El Presidente López Obrador recordó a la cantante tabasqueña Dora María Pérez Vidal, conocida como "La chaparrita de oro". Foto: Captura de Pantalla

Nació el 30 de agosto de 1933, por lo que este año cumpliría 90 años de edad, en Tamulte de las Barrancas, en el estado de Tabasco. Desde muy temprana edad la cantante se interesó por la profesión que ejerció toda la vida. Motivo por el que no dudaba en participar en todo tipo de proyectos y concursos donde más allá de competir estaba lista para demostrar el gran amor que le tenía al arte y el gran talento que tenía.

Dora María Fue la primera cantante mexicana en presentarse en Las Vegas, al igual que en el famoso Lido de París, compartiendo el escenario con Edith Piaf y Marlene Dietrich. Fue nombrada embajadora de la música mexicana por el expresidente Adolfo López Mateos. Motivo por el que miles de internautas han reaccionado a la sensible noticia de su muerte.

Murió Dora María Pérez Vidal, “La chaparrita de oro”, a los 89 años de edad (Foto: Archivo)

Que Dios la tenga en su santa gloria, fue un gran cantante”. “Fue a los 89, eso quiere decir que tuvo una sana calidad de vida donde los excesos y el alcohol aparentemente no fueron parte de su día o días porque, sino no la edad no hubiera sido tanta”. “Sin creer que hace poco la estaba escuchando mi abue con mi papá en una reunión familiar donde la música antigua y el regional mexicano fueron el pan de la comida”. “Todo lo que nos pasa me hace pensar que la vida es regalada, en paz descanse la quería Dora María”. “A mí sí me gustaba mucho su música y eso me hace pensar que tengo buen gusto, por lo que algunos consideran ‘viejo’ y yo como un tesoro que pocos pueden poseer”, respondieron.